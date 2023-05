Viúva que escreveu um livro sobre luto ao marido, acusada pelo seu homicídio

Após celebrar a venda da casa feita por Eric Richins com uma mistura de vodka, Kouri Richins foi levar um dos seus filhos para a cama, e quando regressou para perto do seu marido, reparou que ele não respondia e ligou para as urgências, dão conta os procuradores à Associeted Press.

A incriminação da viúva chega dois meses após Kouri ter aparecido na televisão local a promover o seu livro "Estás comigo?", um livro ilustrado que escreveu para ajudar as crianças a lidar com a morte de um ente querido.

As acusações são baseadas nas interações de agentes da polícia com Kouri nessa noite e de um conhecido da acusada que afirma ter vendido Fentanyl à viúva. Uma vez finalizadas as análises médicas, foi detetada uma doze de fentanil cinco vezes acima da letal. Para além da acusação de homicídio, também enfrenta acusações de alegada posse de GHB - uma droga para narcolepsia frequentemente utilizada em actividades recreativas.

Num segmento intitulado "Coisas boas de Utah", Richins revela que a morte do marido foi inesperada e descreveu como ela e os seus três filhos ficaram de rastos. Para as crianças, disse ela, o luto era "certificar-se de que o seu espírito está sempre vivo em casa", dá conta a Associeted Press. "É - você sabe - explicar ao meu filho só porque ele não está presente aqui conosco fisicamente, não significa que sua presença não esteja aqui conosco", disse a viúva aos apresentadores, que a elogiaram por ser uma mãe incrível.

A advogada de Richins, Skye Lazaro, não quis comentar as acusações, avança a Associated Press.