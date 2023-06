Disputa entre vizinhos acaba em tragédia. Menina de 11 anos morta a tiro quando brincava no jardim de casa

Uma criança britânica de 11 anos foi morta a tiro, quando brincava no baloiço do jardim de casa, em Saint-Herbot, França. O agressor terá sido um vizinho neerlandês, de 71 anos, que abriu fogo sobre a família Thornton, no sábado à noite.

Na sequência do ataque, Solaine Thornton morreu no local, o pai, Adrien, ficou gravemente ferido na cabeça e a mãe, Rachel, ficou ferida nas costas e cabeça, sem que os ferimentos colocassem a sua vida em risco.

A filha mais nova do casal, Céleste, fugiu para a casa de um vizinho e saiu ilesa do tiroteio, mas ficou "em estado de choque", apontou a procuradora da República de Quimper, Carine Halley.

"Ainda não se conhecem os motivos desta tragédia", disse Carine Halley aos meios de comunicação franceses, acrescentando: "Parece que havia um conflito entre os dois vizinhos, há vários anos, por causa de um terreno contíguo às suas propriedades."

Depois do tiroteio, o neerlandês e a mulher refugiaram-se em casa. Após negociações com a polícia, o casal acabou por render-se e foi detido.

O homem é suspeito dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.