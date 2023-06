O militar mais condecorado da Austrália perdeu um processo histórico por difamação - e todos ficaram a conhecer os crimes de guerra que cometeu no Afeganistão

“Este sítio foi criado para recolher provas de crimes de guerra": dentro do cemitério de mísseis de Kharkiv - "isto é metade do que foi disparado contra nós"

O militar mais condecorado da Austrália perdeu um processo multimilionário por difamação contra três jornais que o acusaram de ter cometido crimes de guerra no Afeganistão - incluindo o assassínio de prisioneiros desarmados - quando um juiz decidiu que as suas reportagens cumpriam os padrões da verdade.

A decisão, proferida pelo juiz do Tribunal Federal Anthony Besanko na quinta-feira, põe um fim dramático a um longo julgamento e desfere mais um golpe na reputação dos militares do país, já afetada pelas revelações que surgiram durante 100 dias de depoimentos.

Besanko concluiu que The Age, The Sydney Morning Herald e The Canberra Times estabeleceram uma verdade substancial numa série de afirmações sobre Ben Roberts-Smith, mas não em todas. Nalguns casos, concluiu que os jornais estabeleceram a verdade contextual, o que também é uma defesa ao abrigo da Lei da Difamação da Austrália. Noutros, concluiu que os documentos não tinham estabelecido a verdade.

Nas conclusões mais condenatórias, Besanko disse que os documentos tinham demonstrado que havia uma verdade substancial na alegação de que Roberts-Smith, um ex-militar das forças especiais, tinha assassinado um civil afegão desarmado, atirando-o de um penhasco e ordenando às tropas sob o seu comando que o matassem.

Besanko também considerou substancialmente verdadeiras as alegações de que Roberts-Smith matou um homem com uma perna protética no Afeganistão com uma metralhadora, depois levou a perna protética para a Austrália e encorajou os seus soldados a usá-la como recipiente para beber.

A descoberta da veracidade das alegações mais graves abala a reputação já danificada de Roberts-Smith, que foi galardoado com a mais alta medalha de bravura da Austrália, a Cruz de Vitória, e foi considerado um herói pela sua bravura e liderança.

As suas honras estenderam-se para além do campo de batalha - em 2013, foi nomeado "Pai do Ano", posando para fotografias com a sua jovem família.

Mas essa reputação começou a desmoronar-se depois de dois repórteres terem investigado alegações de que ele e as suas unidades SAS [Special Air Service Regiment] cometeram crimes de guerra no Afeganistão.

Os jornais The Age, The Sydney Morning Herald e The Canberra Times basearam-se na defesa da verdade para uma série de artigos publicados em 2018 que descreveram o soldado de elite como agressivo e assassino que mentiu para proteger a sua reputação.

A decisão a favor dos jornais está a ser celebrada pelos defensores da liberdade de imprensa, que dizem que vai endurecer a determinação das empresas de comunicação social em perseguir casos de investigação de alto custo num país com leis de difamação duras.

Fora do tribunal, o diretor-geral de publicações da Nine, James Chessell, disse que a decisão era uma reivindicação dos jornalistas e das redações que apoiam o jornalismo de interesse público.

"Mais importante ainda, é uma justificação para os bravos soldados do SAS que serviram o seu país com distinção e tiveram a coragem de dizer a verdade sobre o que aconteceu no Afeganistão", defendeu Chessell.

The Age e The Sydney Morning Herald são publicados pela Nine, uma afiliada da CNN. O Canberra Times publicou as mesmas histórias, mas entretanto mudou de proprietário.

Peter Bartlett, sócio do escritório de advocacia MinterEllison, que representou os jornais e os jornalistas, disse que o resultado foi uma validação da defesa da verdade.

"A Austrália nunca viu um réu dos media enfrentar tais desafios por parte de um queixoso e dos seus financiadores. Esta é uma vitória enorme e épica para a liberdade de expressão e para o direito do público de saber", afirmou num comunicado.

Ausente do tribunal

Roberts-Smith não esteve presente no tribunal para ouvir o veredicto. Na véspera da decisão, a imprensa local publicou fotografias suas junto a uma piscina em Bali, na Indonésia.

Apesar da sua ausência, um grande contingente de meios de comunicação social reuniu-se no Tribunal Federal de Sydney para ouvir o veredicto, que foi transmitido a partir do tribunal e em direto na televisão nacional.

Os jornalistas por detrás das histórias - Nick McKenzie e Chris Masters - são repórteres de investigação galardoados com vários prémios e conhecidos pela sua rigorosa atenção aos pormenores. Após a decisão, McKenzie tweetou uma palavra: "Justiça".

Os jornalistas Chris Masters (à esquerda) e Nick McKenzie (à direita) no exterior do Tribunal Federal da Austrália, em Sydney, a 1 de junho de 2023. Saeed Khan/AFP/Getty Images

Fora do tribunal, Masters e McKenzie prestaram homenagem às pessoas que se apresentaram para testemunhar contra Roberts-Smith. Entre elas, contavam-se aldeões afegãos que foram interrogados em direto para o tribunal sobre os homicídios que testemunharam.

"Hoje é um dia de alguma justiça para as vítimas afegãs de Ben Roberts-Smith", afirmou McKenzie.

"Ali Jan era o homem que foi atirado do penhasco. Ali Jan era um pai. Ali Jan era um marido... Foi atirado de um penhasco por Ben Roberts-Smith e foi assassinado com a participação de Ben Roberts-Smith. Há uma pequena justiça para ele."

Besanko disse que iria publicar as "longas" razões do tribunal aberto para as suas conclusões e que iria fornecer uma versão do tribunal fechado - com cerca de 50 páginas - a um número mais limitado de pessoas devido a razões de segurança nacional.

Besanko disse que iria pedir ao governo que considerasse a possibilidade de publicar o relatório do tribunal à porta fechada, depois de ter editado a informação sensível.

Implicações mais vastas

Este julgamento não foi apenas sobre a reputação de Roberts-Smith, as alegações contra ele expuseram o funcionamento interno das tropas australianas destacadas para o Afeganistão.

Entre as pessoas que testemunharam no julgamento encontravam-se soldados e antigos soldados de elite - alguns com as suas identidades ocultas, mas todos dando uma visão rara da cultura no campo de batalha.

As alegações de atos violentos cometidos pelas tropas de elite tiveram eco no Relatório Brereton, uma investigação de quatro anos sobre os alegados crimes de guerra no Afeganistão, publicado em novembro de 2020.

Na época, o chefe da Força de Defesa Australiana, o general Angus Campbell, disse que o relatório revelava uma "cultura guerreira" entre alguns membros das forças especiais australianas que haviam servido no Afeganistão.

Campbell pediu desculpas "sinceras e sem reservas" ao povo do Afeganistão pela conduta alegada no relatório. "Teria devastado a vida das famílias e comunidades afegãs, causando dor e sofrimento incomensuráveis", disse.

Não é claro o que acontecerá às medalhas que Roberts-Smith adquiriu pelo seu serviço militar - ou se será feita alguma acusação.

Fora do tribunal, Chessell, do Nine, disse que as histórias terão um impacto duradouro na forma como os soldados australianos se comportam no Afeganistão.

"A história continua para além deste julgamento. Continuaremos a pedir contas às pessoas envolvidas em crimes de guerra. A responsabilidade por estas atrocidades não termina com Ben Roberts-Smith", garantiu.