Jovem de 17 anos detido por roubos violentos na Amadora

A Polícia de Segurança Pública da Amadora deteve um jovem de 17 anos por suspeita de dois crimes de roubo qualificado, tendo ficado em prisão preventiva por decisão judicial, divulgou este sábado o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).

Segundo a mesma fonte, o homem foi detido na passada quinta-feira de manhã na sequência de uma investigação, depois de, no passado dia 02 de fevereiro, acompanhado por outros dois suspeitos, ter assaltado um estafeta de uma aplicação eletrónica de distribuição.

A polícia acrescenta que o detido, juntamente com os dois cúmplices, por meio de ameaças com recurso a armas brancas e agressões, mesmo com a vítima já caída no chão, retirou-lhe dois telemóveis, uma quantia monetária não especificada e o respetivo motociclo.

Já no dia 16 de fevereiro, o detido abordou um homem que foi agredido com recurso a uma catana e apoderou-se de 380 euros em dinheiro, colocando-se em fuga, adianta a PSP.

O suspeito foi detido por estes dois crimes, tendo a PSP conseguido apreender “objetos com valor probatório para mais um crime de roubo que tinha cometido pouco tempo antes”.

“Desencadeadas diligências investigatórias e de recolha de prova, foi reunido um consistente catálogo probatório que sustentou a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, tendo-se procedido à detenção do suspeito, ao qual foi aplicada pelo Tribunal da Amadora a medida de coação de prisão preventiva”, refere a PSP.