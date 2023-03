Os crimes registados em contexto escolar atingiram, em 2022, o valor mais alto dos últimos seis anos, avança o jornal Público, que cita o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2022 que vai ser entregue esta sexta-feira na Assembleia da República.

De acordo com o RASI, só no ano passado foram registadas 6.607 ocorrências de natureza criminal, das quais 4.634 ocorreram no âmbito do programa Escola Segura.

Entre as ocorrências contabilizam-se agressões, insultos e ameaças.

Segundo o jornal Público, das ocorrências registadas, 70% têm natureza criminal.



O RASI revela ainda que a delinquência juvenil aumento 51% no ano passado face a 2021 e 7,6% face a 2019. Também a criminalidade em grupo aumentou 18% em 2022 relativamente ao ano anterior, contabilizando 5895 ocorrências, ou seja, mais 11,5% do que as registadas em 2019.