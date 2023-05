Liechtenstein planeia aceitar bitcoin como meio de pagamento

O Governo de Liechtentstein admite aceitar o uso de bitcoin enquanto meio de pagamento para serviços governamentais, admitiu o primeiro-ministro, Daniel Risch, à imprensa local.

Sob a mesa está uma proposta que prevê a troca imediata de qualquer criptomoeda recebida por francos suíços, de modo a evitar riscos cambiais, esclareceu Daniel Risch ao jornal alemão Handeslblatt (acesso pago), citado pela Bloomberg. No entanto, o primeiro-ministro de Liechtenstein deixou claro que a moeda oficial do microestado continuará a ser o franco suíço, pelo que a bitcoin não irá gozar de um estatuto equivalente.

Daniel Risch, que também opera enquanto ministro das Finanças, mostrou-se ainda aberto à possibilidade de investir, futuramente, as reservas do microestado em criptoativos. Liechtenstein trata-se de um país sem dívida, que investe anualmente até três vezes o valor do seu orçamento do Estado anual, no valor de 900 milhões de francos suíços.

O primeiro-ministro de Liechenstein alerta que criptoativos como a bitcoin continuam a ser considerados “muito arriscados”, mas admitiu que esta avaliação pode vir a sofrer alterações no futuro.