Pastor do Colorado acusado de burlar seguidores com criptomoeda. Ele diz que foi Deus

Eli Regalado tinha uma mensagem emocionante para dar à sua congregação.

Após meses de orações e de sinais de Deus, o pastor de Denver, nos EUA, ia começar a vender criptomoedas, anunciou o próprio num vídeo no YouTube em abril do ano passado. Os bancos Signature e Silvergate tinham entrado em colapso semanas antes, sinalizando a necessidade de procurar outras opções de investimento para lá das instituições financeiras, afirmava ele. Com sabedoria divina, disse, ele estava "a estabelecer os caminhos para a transferência de riqueza de Deus".

Pouco tempo depois, Regalado e a sua mulher, Kaitlyn Regalado, lançaram uma criptomoeda, a INDXcoin, e começaram a vendê-la a membros da sua Igreja da Graça Vitoriosa (no original, Victorious Grace Church) e a outras comunidades cristãs na área de Denver. Venderam-na através do Bolsa da Riqueza do Reino (no original, Kingdom Wealth Exchange), um mercado online de criptomoedas que ele criou, controlou e operou.

O casal Regalado arrecadou mais de 2,9 milhões de euros (3,2 milhões de dólares) de mais de 300 investidores, de acordo com Tung Chang, comissário de Valores Mobiliários do Colorado, numa queixa civil.

Os argumentos de venda do casal estavam repletos de "orações e citações da Bíblia, encorajando os investidores a terem fé em que o seu investimento... levaria à 'abundância' e a 'bênçãos'", explica a denúncia.

Mas os reguladores do estado norte-americano do Colorado dizem que o INDXcoin "essencialmente não valia nada". Em vez de ajudar os investidores a adquirir riqueza, os Regalado usaram cerca de 1,2 milhões de euros (1,3 milhões de dólares) dos fundos de investimento para pagar despesas luxuosas, incluindo um Range Rover, joias, odontologia estética e férias extravagantes, explica ainda a denúncia. O dinheiro também pagou as obras de renovação da casa dos Regalado em Denver, acrescenta a queixa.

Numa vídeo impressionante publicado online na sexta-feira - vários dias depois de as acusações civis serem apresentadas -, Eli Regalado não contestou que ele e a sua mulher lucraram com a empresa de criptografia.

"As acusações são de que a Kaitlyn e eu embolsámos 1,3 milhões de dólares, e eu só quero dizer que essas acusações são verdadeiras", disse ele, acrescentando: "Algumas centenas de milhares de dólares foram para uma remodelação da casa que o Senhor nos disse para fazer."

Eli Regalado prometera que a moeda valeria muito mais do que os investidores pagaram

A Divisão de Valores Mobiliários do Colorado começou a investigar os Regalado depois de receber queixas de um investidor anónimo, relatou um porta-voz do estado à CNN.

Chan apresentou queixas de fraude civil na semana passada contra o pastor e Kaitlyn Regalado, acusando-os de violações das disposições anti-fraude, de licenciamento e de registo da Lei de Valores Mobiliários do estado.

A CNN contactou os Regalado para obter comentários. Na quarta-feira, não era claro se eles contrataram um advogado.

Em declarações publicadas em vídeo, Eli Regalado disse que Deus o levou a abrir a INDXcoin e o convenceu de que era um investimento seguro e lucrativo.

Segundo disse aos investidores, as INDXcoins "eram muito procuradas e ofereciam uma relação risco-retorno sem paralelo", diz a denúncia.

Mas o Estado diz que a INDXcoin não era apoiada por activos, o que a tornava uma moeda arriscada. Não havia mercado para ela ou interesse nela para lá do seu grupo de investidores, diz a queixa.

Os Regalado usaram termos técnicos para confundir os investidores e induziram-nos a acreditar que as moedas estavam avaliadas entre 10 e 12 dólares, embora fossem compradas por 1,5 dólares ou, às vezes, doadas, detalha a denúncia.

"Regalado aproveitou-se da confiança e da fé de sua própria comunidade cristã e... vendeu-lhes promessas bizarras de riqueza quando vendeu criptomoedas essencialmente sem valor", disse Chan em comunicado.

Os Regalado não conseguiram explicar aos investidores como o mercado INDXcoin funcionaria ou que o seu Kingdom Wealth Exchange era a única plataforma "na qual qualquer pessoa poderia comprar, vender ou negociar a moeda", adita a reclamação.

Quando o INDXcoin não gerou retornos financeiros, Eli Regalado publicou vídeos a tranquilizar os investidores e dizendo, de acordo com a denúncia, que eles apenas "tinham que esperar o plano de Deus se desenrolasse".

Ele diz que está à espera de um "milagre" de Deus para reembolsar os investidores

No seu vídeo na semana passada, Regalado abordou as acusações e reconheceu que as pessoas que compraram INDXcoin estão encalhadas porque não podem vender.

"Lançámos uma bolsa", disse ele. "A tecnologia de troca falhou. As coisas foram por água abaixo. E a partir daí temos apenas estado à espera do Senhor."

"Eu sei que isto parece mau", disse ele mais tarde no. "Eu sei que isso parece terrível".

Regalado também disse que ele e sua mulher usaram cerca de meio milhão de dólares dos fundos de seus investidores para pagar impostos ao Fisco.

Ele reiterou que Deus o levou a ele e à sua mulher a deixar sua empresa de marketing em 2021, investir na criptomoeda e multiplicar o dinheiro dos investidores. Segundo explicou, Deus disse-lhes para confiarem nele para obter os fundos.

Os investigadores descobriram que os investidores começaram a enviar dinheiro em junho de 2022 por meio de uma conta Venmo de Eli Regalado ou por transferências eletrónicas, muito antes de Regalado anunciar o lançamento da plataforma de negociação em abril.

Não é claro quando foi a primeira vez que um investidor apresentou queixa às autoridades estaduais. Em novembro, Regalado anunciou que as redes INDXcoin e Kingdom Wealth Exchange estavam desligadas e pediu às pessoas que "parassem de ser governadas por mammon [dinheiro; perseguindo a riqueza material]".

Ainda na semana passada, Eli Regalado manifestou a esperança de que a intervenção divina o salvasse a ele e aos seus investidores.

"Ou eu ouvi mal Deus... ou Deus ainda não terminou este projeto e vai fazer uma coisa nova", disse ele no vídeo publicado na sexta-feira. "Aquilo por que estamos a rezar, e aquilo em que ainda estamos a acreditar, é que Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre no sector financeiro... (e que) todos (os que investiram) ... vão poder receber o dinheiro de volta".

Está prevista uma audiência em tribunal na próxima segunda-feira.