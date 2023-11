António Costa envolvido em mais de 20 escutas telefónicas que o ligam ao caso do lítio

Lacerda Machado suspeito de "aproveitar a amizade com António Costa" para pressionar membros do Governo - o que dizem os autos das operações de busca

"António Costa? Eu estudei personagens com a sra. dona Agustina Bessa-Luís: a certa altura as personagens metem-se no seu próprio labirinto e depois não conseguem sair dele"

António Costa está envolvido em mais de 20 escutas telefónicas, que constam nos autos do processo do lítio e do hidrogénio e que desencadeou o pedido de demissão do primeiro-ministro nesta terça-feira.

Segundo o jornal Observador, estas escutas telefónicas constituem um dos principais meios de prova que fazem parte da certidão enviada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal para o Ministério Público. As escutas foram validadas por dois presidentes do Supremo Tribunal de Justiça.

Estas interceções telefónicas terão ocorrido entre 11 de novembro de 2020 e este ano, e aconteceram com os principais suspeitos no processo - Vitor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, Diogo Lacerda Machado, assumidamente o "melhor amigo" de Costa, e João Galamba, atual ministro das Infraestruturas.

De acordo com o mesmo jornal, as escutas telefónicas envolvem ainda conversas entre o primeiro-ministro demissionário e o ex-ministro do Ambiente João Matos Fernandes, suspeito dos crimes de corrupção passiva e de prevaricação, sobre as “declarações de impacto ambiental” que estão sob investigação e que motivaram as buscas do Ministério Público à residência oficial do primeiro-ministro e a três ministérios do Governo.

Os procuradores que investigam o caso acreditam que houve fugas de informação, uma vez que o primeiro-ministro e o ex-ministro combinaram em duas ocasiões distintas encontros pessoais para falar sobre o caso, evitando falar ao telefone sobre o tema.

Citado pelo Observador, o primeiro-ministro diz desconhecer as escutas em causa e rejeita também ter sido informado de que algum membro do Governo estava sob escuta.