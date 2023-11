Autoridades apreendem 75.800 euros em numerário no escritório do chefe de gabinete de António Costa

Lacerda Machado suspeito de "aproveitar a amizade com António Costa" para pressionar membros do Governo - o que dizem os autos das operações de busca

Chefe de gabinete de Costa, autarca de Sines e diretor Jurídico da Start Campus já tinham sido acusados no caso Galpgate

As autoridades apreenderam na terça-feira 75.800 euros em numerário no escritório de Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa. A informação foi avançada pela Sic Notícias e confirmada pela CNN Portugal.

O dinheiro foi encontrado durante as buscas a São Bento por agentes da PSP, numa busca liderada pelo procurador Rosário Teixeira.

Vítor Escária é um dos cinco detidos no âmbito da operação que versa sobre crimes de corrupção e tráfico de influências em negócios relacionados com as explorações de lítio e de hidrogénio, e da instalação de um data center em Sines.