José Luís Carneiro vai avançar com candidatura para suceder a Costa no PS

O atual ministro da Administração Interna vai avançar com uma candidatura para secretário-geral do PS, numa altura em que se começam a perfilar sucessores de António Costa no cargo.

A CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) sabe que José Luís Carneiro tem recebido vários apoios dentro do partido, aos quais corresponde com contactos para a efetivação de uma candidatura.

Descrito como um homem de pontes e de consensos, José Luís Carneiro é também um homem que goza de uma conotação positiva junto do Presidente da República, até porque foi dos poucos governantes que não esteve envolvido em polémicas desde que o Governo tomou posse.

José Luís Carneiro, que até já foi secretário-geral adjunto do PS, vai avançar assim que o Presidente da República tomar uma decisão oficial, que deverá passar pela dissolução do Parlamento, mas também vai aguardar pela reunião da Comissão Política socialista.