Diz o juiz: prisão preventiva para Lacerda Machado e Escária é "claramente desproporcional, sobretudo à luz da pena que previsivelmente virá a ser aplicada": o que está no despacho

O Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva dos arguidos Diogo Lacerda Machado (na foto) e Vítor Escária - mas ambos saem agora em liberdade. O juiz Nuno Dias Costa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, considera que as medidas de coação pedidas para os dois arguidos “são claramente desproporcionadas, sobretudo à luz da pena que previsivelmente virá a ser aplicada àqueles, não valendo aqui considerações genéricas ou estereotipadas". A decisão consta do despacho do juiz, a que a CNN Portugal teve acesso.

Diogo Lacerda Machado, melhor amigo de António Costa até sábado passado (dia em que o primeiro-ministro disse que foi "infeliz" quando se referiu a Lacerda Machado como "o meu melhor amigo"), e Vítor Escária, que António Costa demitiu quinta-feira de seu chefe de gabinete por ter escondido mais de 75.000€ em dinheiro vivo na residência oficial do primeiro-ministro, ficam obrigados a não se ausentarem do país, além de terem de entregar o passaporte no prazo de 24 horas.

Diogo Lacerda Machado fica ainda obrigado ao pagamento de uma caução de 150 mil euros, que deve ser entregue nos próximos 15 dias. Já Nuno Mascarenhas e os dois administradores da Start Campus ficam com Termo de Identidade e Residência (TIR).

O juiz deixou ainda cair os crimes de corrupção ativa imputado a Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, e corrupção passiva imputados a Afonso Salema e Rui de Oliveira Neves, ex- CEO e chief legal officer da Start Campus, respetivamente.

De acordo com o despacho, Nuno Dias Costa afirma que os factos descritos na acusação do Ministério Público, no âmbito da Operação Influencer, “não preenchem nem o tipo de corrupção passiva, nem o tipo de corrupção ativa”.

O juiz considera que, “à luz da descrição factual” do Ministério Público, “fica por preencher o elemento do tipo objetivo do tipo de crime de corrupção para a prática de um qualquer ato ou omissão".

Sobre Nuno Mascarenhas, que o juiz considerou não ter praticado qualquer crime, é explicado em concreto que era a vereadora Filipa Faria quem tinha a competência para “proferir decisão” sobre o pedido de licenciamento urbanístico do data center que a Start Campus queria instalar em Sines.

“Por seu turno, aquilo que o Ministério Público imputa ao arguido Nuno Mascarenhas, além de conclusivo, nenhuma consequência permite retirar para efeitos de enquadramento jurídico-penal”, diz o despacho.

