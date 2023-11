José Luís Carneiro vai avançar com candidatura para suceder a Costa no PS

Pedro Nuno Santos vai ser candidato à liderança do PS. A CNN Portugal sabe que o antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação é um dos nomes que vai concorrer para a sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do partido.

A altura do anúncio oficial ainda não é conhecida, mas o socialista vai sempre esperar pela declaração do Presidente da República ao país.

A CNN Portugal sabe também que há um outro nome que deve avançar para a candidatura à liderança do partido. Trata-se de José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna e antigo secretário-geral do PS.

António Costa apresentou na terça-feira a sua demissão, que o Presidente da República aceitou, depois de buscas em vários gabinetes do Governo, visando também o seu chefe de gabinete, realizadas no âmbito de investigações sobre projetos de lítio e hidrogénio e de o Ministério Público ter anunciado que é alvo de inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça.

O atual Governo resultou de uma dissolução do parlamento, a primeira decretada por Marcelo Rebelo de Sousa, no início do seu segundo mandato presidencial, na sequência do chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022 na generalidade, e que resultou na vitória do PS com maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro de 2022.

Logo no início atual legislatura, o Presidente da República avisou que uma eventual saída de António Costa levaria à dissolução do parlamento, o que mais tarde reiterou, afastando a formação de outro executivo com a mesma maioria.

Ao longo deste ano e meio, especulou-se sobre a possibilidade de António Costa querer sair a meio da legislatura para ocupar um cargo europeu, cenário que o próprio afastou.