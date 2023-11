Seis ministros e muitos ex-governantes. Estes são os apoiantes de Pedro Nuno Santos

“O meu adversário tem o apoio de um ministro, eu tenho de seis”. Foi assim que Pedro Nuno Santos marcou o tom no início da corrida à liderança do PS, colocando-se à frente de José Luís Carneiro a nível de apoios.

Com efeito, e como avançado em tempo oportuno pela CNN Portugal, há mesmo seis ministros a apoiar o ex-ministro das Infraestruturas. São eles Duarte Cordeiro (ministro do Ambiente e Ação Climática), Manuel Pizarro (ministro da Saúde), João Costa (ministro da Educação), Marina Gonçalves (ministra da Habitação), Maria do Céu Antunes (ministra da Agricultura) e Ana Abrunhosa (ministra da Coesão Territorial).

Mas há, segundo a candidatura de Pedro Nuno Santos, outros nomes fortes a apoiar o candidato.

Entre eles destacam-se os antigos ministros João Cravinho, Alberto Martins, Alexandra Leitão, Eduardo Cabrita ou João Soares.

Há, além disso, outras personalidades ligadas ao atual Governo. É o caso dos secretários de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, da Justiça, Pedro Tavares, das Pescas, Teresa Pedro, e da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues.

A estes acrescentam-se os antigos secretários de Estado Ascenso Simões, João Paulo Rebelo, Miguel Prata Roque, Ricardo Pinheiro e Elza Pais e aos atuais secretários de Estado Carlos Miguel, Hugo Pires, Eduardo Pinheiro e Isabel Rodrigues.

Nomes de peso que saem, em grande parte do Governo em funções, de onde José Luís Carneiro só conseguiu, até agora, o apoio declarado de um ministro. É ele Fernando Medina, titular da pasta das Finanças.

Pode conferir abaixo a lista completa das figuras que já declararam apoio a Pedro Nuno Santos:

Acresce a esta lista o apoio dos presidentes de 16 federações. Exceções são Madeira e Bragança, cujos presidentes apoiam José Luís Carneiro. Já os presidentes das federações de Açores, Setúbal e Oeste mantêm-se neutros, apesar de o clima nestas ser predominantemente de apoio a Pedro Nuno Santos

Inclui-se ainda o apoio do histórico Manuel Alegre e da ex-eurodeputada Ana Gomes. Também Francisco Assis é visto como outro apoio de peso, pela capacidade de aliança com ala mais moderada do PS.

A candidatura diz ter 79 dos 120 deputados socialistas, incluindo Filipe Neto Brandão, Miguel Matos Costa, Maria Begonha, Isabel Moreira, Pedro Delgado Alves, Ivan Gonçalves, Carlos Pereira, Alexandre Quintanilha, André Pinotes Batista, Bruno Aragão, Francisco César, Joana Sá Pereira, João Torres ou Tiago Barbosa Ribeiro.