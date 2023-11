Ex-ministros, Santos Silva e até o irmão de Marcelo. Estes são os apoiantes de José Luís Carneiro

“Quem é herdeiro do quê? Tenho o apoio de seis ministros e de mais de dois terços dos deputados do PS”. Pedro Nuno critica José Luís Carneiro

Começou a contagem de espingardas para chegar à liderança do PS e substituir António Costa no cargo de secretário-geral. A candidatura do atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, partilhou uma lista com vários nomes sonantes, da qual fazem parte vários ex-governantes, mas também figuras como António Rebelo de Sousa, irmão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Entre os apoios mais sonantes aparecem Augusto Santos Silva e Fernando Medina, respetivamente presidente da Assembleia da República e ministro das Finanças.

Mas há mais: antigos ministros como Adalberto Campos Fernandes, António Correia de Campos, Constança Urbano de Sousa, Jorge Lacão, Luís Capoulas Santos ou José Vieira da Silva também fazem parte da lista partilhada.

A referida lista conta ainda com nomes de alguns autarcas e até deputados que estão atualmente no parlamento, como é o caso de Maria Antónia Almeida Santos ou António Lacerda Sales.

Fora da lista, já se sabe, estão pelo menos seis ministros do atual Governo, conforme a CNN Portugal avançou.

Pode conferir abaixo a lista completa das figuras que já declararam apoio a José Luís Carneiro:

Pedro Rodrigues - Secretário de Estado do Tesouro

Guilherme W. Oliveira Martins - Ex. secretário de Estado das Infraestruturas

Afonso Candal - Ex. deputado, ex. dirigente nacional da Juventude Socialista e ex. presidente federativo do PS Aveiro

Óscar Gaspar – Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, ex. secretário de Estado e autarca na Assembleia Municipal de Vagos

Jaime Garcia - Presidente da Junta de Freguesia das Águas Livres, Amadora.

Adalberto Campos Fernandes - Ex. ministro da Saúde.

Alberto Souto de Miranda - Ex. secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e ex. presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

André Moz Caldas - Secretário de Estado da PCM e ex. presidente de Junta de Freguesia de Alvalade, Lisboa.

Aníbal Reis Costa - Vice-Presidente CCDR Alentejo.

Antero Barbosa - Presidente da Câmara Municipal de Fafe.

António Correia de Campos - Ex. eurodeputado, ex. ministro e ex. secretário de Estado.

António Fonseca – Vice-presidente da UGT, presidente do Mais Sindicato – Sindicato do Setor Financeiro, presidente do Conselho Executivo do SAMS e ex. autarca.

António Rebelo de Sousa - Professor catedrático e ex. deputado.

Augusto Santos Silva - Presidente da Assembleia da República, ex. ministro da Educação, da Cultura, dos Assuntos Parlamentares, da Defesa Nacional, dos Negócios Estrangeiros.

Capoulas Santos – Ex. ministro da Agricultura e atual presidente da Comissão de assuntos europeus da AR.

Carlos Zorrinho - Deputado no Parlamento Europeu, ex. líder parlamentar do PS.

Cátia Rosas - Vereadora na Câmara Municipal de Lisboa e presidente Federativa das Mulheres Socialistas de Lisboa.

Constança Urbano de Sousa - Ex. deputada e ex. ministra da Administração Interna.

Fernando Medina - Ministro das Finanças, ex. presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ex. deputado e ex. secretário de Estado.

Francisco Oliveira - Deputado.

Isabel Oneto - Secretária de Estado da Administração Interna, ex. deputada, ex. governadora civil do distrito do Porto.

Jamila Madeira - Deputada, ex. secretária de Estado, ex. secretária-geral da Juventude Socialista.

Joaquim Barreto - Deputado, ex. presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, presidente da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto.

Jorge Lacão - Ex. ministro, ex. secretário de Estado, ex Vice-Presidente da Assembleia da República e ex. líder do Grupo Parlamentar do PS.

Jorge Veloso - Presidente da Associação Nacional de Freguesias.

José António Vieira da Silva - Ex. Ministro, ex. secretário de Estado e ex. deputado.

José Leitão - Fundador do PS, ex. Deputado, ex. Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas e Ex. presidente da Assembleia Municipal de Lisboa.

José Maria Costa - Secretário de Estado do Mar e ex. presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Lacerda Sales - Deputado e ex. secretário de Estado da Saúde.

Leopoldo Rodrigues – Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco.

Luís Medeiros - Ex. secretário de Estado da Modernização Agrícola, ex. SE Adjunto da Agricultura, ex. SE das Pescas e ex. SE da Agricultura e Alimentação.

Luís Soares - Deputado e ex. presidente da Concelhia PS/Guimarães.

Maria Antónia Almeida Santos - Deputada.

Maria da Luz Rosinha - Deputada e ex. presidente de Câmara de Vila Franca de Xira.

Miguel Coelho - Presidente da Junta de Santa Maria Maior, em Lisboa ex. Deputado, ex. líder do PS Lisboa durante 14 anos.

Miguel Freitas - Ex. Deputado, ex. secretário de Estado das Florestas e ex. secretário executivo da Associação de Municípios do Algarve.

Nuno Vaz - Presidente da Câmara Municipal de Chaves, presidente do Conselho Regional do Norte.

Palmira Maciel - Deputada, autarca, ex. presidente Federativa das Mulheres Socialistas de Braga.

Paula Reis - Deputada.

Paulo Arsénio - Presidente da Câmara Municipal de Beja.

Paulo Cafôfo - Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ex. presidente da Câmara Municipal do Funchal, ex. Deputado na Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

Pedro Cegonho - Deputado e ex. presidente da Associação Nacional de Freguesias.

Ramos Preto - Presidente da Assembleia Municipal da Amadora e ex. deputado.

Raúl Castro - Ex. presidente da Câmara Municipal de Batalha, ex. presidente da Câmara Municipal de Leiria, ex. deputado.

Romualda Fernandes - Deputada.

Rui Solheiro – Ex. presidente da Câmara Municipal de Melgaço, ex deputado e atual secretário-geral da Associação Nacional de Municípios.

Susana Amador - Deputada, presidente da Assembleia Municipal de Loures e ex. presidente da Câmara de Odivelas.

Umberto Pacheco - Ex. deputado e ex vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais.

Vítor Guerreiro - Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

A CNN Portugal questionou a candidatura de Pedro Nuno Santos sobre a existência de uma lista semelhante, mas não existe, até ao momento, tal documento.