Lurdes e Lucília no Washington Post. Quem, porquê? (SNS português hiperelogiado na América, que não está a par do "pior mês de sempre" por cá)

Lurdes e Lucília Costa são portuguesas, são irmãs e têm diagnósticos semelhantes. Ao Washington Post, as duas relatam as suas dificuldades de saúde com uma diferença gritante. Enquanto Lucília, de 58 anos, é assistida pelo Serviço Nacional de Saúde português, Lurdes, de 66, vive em Nova Jérsia, EUA, onde a saúde é paga a preços elevados.

Num podcast lançado esta quinta-feira - e também numa reportagem disponível no site do jornal -, as jornalistas Frances Stead Sellers e Catarina Fernandes Martins contam a história do tratamento das duas irmãs em diferentes sistemas de saúde - ambas têm de lidar com a artrite reumatóide, que obrigou mesmo Lucília a regressar a Portugal 12 anos depois de ter emigrado para os EUA.

Já Lurdes, que se mantém nos EUA com o marido, Beto - também ele com problemas de saúde (diabetes) -, escolheu pagar a médicos privados e recorrer às urgências quando os sintomas se manifestam. Mas, por várias vezes, já cruzou o Atlântico para vir a consultas no privado e receber cuidados mais acessíveis. Isto porque, como conta ao jornal, a vez que teve de recorrer às urgências em Nova Jérsia por causa de uma pneumonia resultou numa conta de milhares de dólares que não conseguiu pagar.

Já Lurdes, garante, mesmo recorrendo a médicos privados ou às urgências em Portugal, quando descobriu a doença, conseguiu sempre provar através de formulários que não tinha meios para pagar nem consultas, nem tratamento.

No podcast Post Reports, uma das jornalistas responsáveis pelo episódio afirma mesmo que "Portugal é um dos países que as pessoas descrevem como sendo um caso isolado positivo". "Estão a viver mais tempo do que nós e um aspeto fundamental parece ser os cuidados primários e a saúde comunitária. Estão realmente a cuidar das pessoas antes de chegarem ao hospital."

Ou seja, para Frances Stead Sellers - mas também para Lurdes e Lucília Costa - , o sistema de saúde português que faz Lucília Costa cruzar o Atlântico para consultas mesmo no privado (aconselhada pelo médico que a consultou nos EUA) merece um grande elogio. Mesmo que esteja a enfrentar desafios com o envelhecimento da população e os factores de riscos semelhantes aos norte-americanos.

"Parece que Portugal percebeu as coisas e que os EUA precisam de tirar a cabeça do buraco", acrescenta a jornalista.

Atualmente, o Serviço Nacional de Saúde enfrenta uma crise nos serviços de urgência devido à recusa dos médicos em fazerem horas extraordinárias além das 150 obrigatórias por lei, com os médicos a tentarem chegar a acordo com o Governo para aumentos salariais, mas a crise política agora instalada vem adensar a preocupação e os alertas em todo o serviço nacional de saúde.