Se as eleições fossem este domingo, quem ganhava? Sondagem TVI/CNN revela o que pensam os portugueses

Em plena crise política a TVI/CNN Portugal vai divulgar esta segunda-feira o resultado de uma sondagem que avalia o momento político em Portugal.

Questões feitas já depois da demissão do primeiro-ministro e do anúncio do Presidente da República de dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas.

Perguntámos aos portugueses em que partido ou coligação votariam, caso as eleições acontecessem já este domingo.

Uma segunda pergunta prende-se com a decisão tomada por Marcelo Rebelo de Sousa. Quisemos saber como os portugueses classificam a decisão do Presidente da República, que optou por dissolver a Assembleia da República, em vez de nomear um novo governo com base na maioria absoluta do PS.

A resposta a estas e outras perguntas será divulgada no Jornal Nacional da TVI, sendo depois alvo de debate e análise no jornal da CNN Portugal, a partir das 21:00.