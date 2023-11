"Tesouro nacional" encontrado numa cozinha vai, finalmente, para o Louvre

O casal que enganou o mundo da arte e fez milhões com quadros falsificados - até ser apanhado

O Museu do Louvre, em Paris, acrescentou um "tesouro nacional" à sua coleção, quatro anos depois de ter sido descoberto durante uma limpeza doméstica.

"Cristo ridicularizado", do pintor florentino Cimabue, foi encontrado na casa de uma idosa na cidade francesa de Compiegne em 2019. Ela tinha guardado a obra de arte rara - que pensava ser um ícone religioso grego - na sua cozinha.

A insuspeita proprietária da peça não sabia de onde tinha vindo a pintura de 25,4 centímetros por 20,32 centímetros, disse Jerome Montcouquil, especialista em arte da Cabinet Turquin, que foi convidado a realizar testes na pintura após a sua descoberta.

Fotografia tirada a 23 de setembro de 2019 em Paris mostra a pintura intitulada "Cristo ridicularizado", do artista florentino do final do século XIII Cenni di Pepo, também conhecido como Cimabue. Philippe Lopez/AFP/Getty Images

O quadro, que data de 1280, chegou a valer quase 24,2 milhões de euros num leilão em outubro de 2019, mais de quatro vezes a estimativa de pré-venda.

Mas o governo francês interveio para bloquear a sua exportação, atribuindo à pintura o estatuto de "tesouro nacional".

A medida manteve o pequeno e ultra-raro quadro no país durante 30 meses, período durante o qual o governo angariou fundos para o comprar para a nação.

Agora, a ministra da Cultura francesa, Rima Abdul Malak, e o presidente e diretor do Museu do Louvre, Laurence des Cars, anunciaram que o quadro faz parte da coleção do museu.

"Estas aquisições são o resultado de uma mobilização excecional do Museu do Louvre, que permite conservar em França obras cobiçadas pelos maiores museus do mundo e torná-las acessíveis a todos", declarou o ministério em comunicado, sem fornecer mais pormenores sobre a forma como o dinheiro foi angariado.

O ministério continua a chamar ao quadro "um marco crucial na história da arte, assinalando a fascinante transição do ícone para a pintura".

Apenas cerca de 15 obras de Cimabue são conhecidas, razão pela qual o quadro "é um tesouro nacional de grande importância", acrescenta o governo francês.

Juntar-se-á à pintura de Cimabue "Maestà", muito maior, na coleção do Louvre, e ambas as obras farão parte de uma exposição na primavera de 2025.

Cimabue é o pseudónimo do artista Cenni di Pepo, nascido em Florença por volta de 1240. É conhecido por ter sido o descobridor e mestre de Giotto, amplamente considerado como um dos maiores artistas da era pré-renascentista.

A obra "Cristo ridicularizado" faz parte de um díptico composto por oito cenas centradas na paixão e crucificação de Cristo.

A National Gallery, em Londres, alberga outra cena da obra, "A Virgem e o Menino com dois anjos", que a galeria adquiriu em 2000. A obra esteve perdida durante séculos, até que um aristocrata britânico a encontrou na sua casa ancestral em Suffolk, segundo a AFP.

Outro, "A Flagelação de Cristo", encontra-se na Coleção Frick em Nova Iorque.