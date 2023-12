World Navigator de Mário Ferreira incluído entre os "melhores navios de cruzeiro do mundo"

A revista de viagens de luxo para viajantes mais sofisticados, Condé Nast Traveler, divulgou esta quinta-feira a Gold List 2024, desta vez dedicada aos "melhores navios cruzeiros do mundo", onde está incluído o cruzeiro World Navigator. A embarcação da Atlas Ocean Voyages foi totalmente construída em território português. A marca norte-americana pertence ao empresário Mário Ferreira, maior acionista da Media Capital, detentora da TVI e CNN Portugal.

Segundo a Condé Nast Traveler, sete noites a bordo do navio com lotação de 196 pessoas podem custar desde 4320 euros por passageiro.

"Atlas é a melhor expedição de luxo, projetada para viajantes que desejam percorrer os leitos dos rios pelos joelhos, enquanto caminham pelos remotos glaciares do Ártico, antes de terminarem a noite no conforto do design de topo e com bastante caviar na mão", lê-se na crítica da revista ao World Navigator, que o descreve como "um navio íntimo que não economiza no conforto".

No agradecimento à publicação, a Atlas Ocean Voyages enalteceu o seu trabalho, que "representa o auge da excelência na indústria de viagens", com um "padrão de ouro em serviço, luxo e hospitalidade".