"Estado não podia estar contra a parede" nos CTT, diz Costa

Oprimeiro-ministro, António Costa, revelou esta quinta-feira que “a razão fundamental” para a Parpública comprar 0,24% das ações dos CTT – Correios de Portugal, em 2021, foi evitar que o “Estado tivesse numa situação negocial em que pudesse estar contra a parede, sem nenhum alternativa” caso o contrato de de concessão do serviço postal universal não fosse renovado. E afastou qualquer relação causa e efeito com as negociações com o PCP para a viabilização do Orçamento do Estado para 2022.

“Não iria ser fácil arranjar um concorrente num mercado com a dimensão de Portugal, em que o privado teria de investir para montar uma rede totalmente nova”, sublinhou.