Parpública afirma que a compra de ações dos CTT cumpriu os "requisitos legais"

A Parpública confirma que detém 355.126 ações dos CTT que foram adquiridas em bolsa em 2021, o que corresponde a 0,24% do capital da empresa.

Em comunicado, a empresa pública confirma algumas das notícias publicadas esta terça-feria, mas explica que "a compra de ações dos CTT pela Parpública, realizada até outubro de 2021, ocorreu no cumprimento dos requisitos legais, designadamente o despacho do então ministro das Finanças, precedido do parecer prévio da UTAM" - Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial.

O parecer da UTAM à aquisição de ações dos CTT foi favorável e emitido a 22 de fevereiro de 2021, de acordo com os documentos agora revelados pela Parpública.

A compra foi autorizada pelo então ministro das Finanças, João Leão, de acordo com o decreto de 17 de agosto de 2021.

"Para evitar perturbações indevidas da cotação destes títulos no mercado, estes documentos foram considerados informação reservada pelo Ministério das Finanças, à época", explica a Parpública. "Tendo o despacho cessado os seus efeitos no primeiro semestre de 2022, e decorridos mais de dois anos desde a última aquisição de ações dos CTT, os documentos podem agora ser tornados públicos por determinação do Ministério das Finanças."

O despacho do governante previa uma aquisição faseada de ações, para a constituição de uma posição até ao limite da obrigação de comunicação ao mercado, que na altura era de 2% do capital. A intenção era manter as operações em sigilo, evitando que o conhecimento da intenção do Governo levasse as ações a disparar, obrigando a pagar um preço mais alto. O diploma também impunha limites de preço para a compra dos títulos ("Não poderão ser adquiridas ações a uma cotação superior a 4,75€"), justamente para haver um teto ao que o Estado iria gastar. Limites esses que acabaram por dificultar as intenções do Governo, segundo explicou o jornal Eco.

Os CTT iniciaram 2021 com uma cotação de 2,35 euros por ação, mas os títulos encetaram um forte movimento de valorização a partir de março, levando a cotação a mais do que duplicar (122%) até ao máximo de 5,21 euros registado a 12 de julho. Acabariam por recuar nos meses seguintes, mas não de forma substancial, fechando o ano nos 4,555 euros.

O Governo acabaria por cair em outubro com o chumbo do Orçamento do Estado, levando à realização de eleições antecipadas em janeiro de 2022. A compra de ações dos CTT acabou por não ter sequência com o novo Executivo socialista de maioria absoluta.