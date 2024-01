Banco CTT garante que “todas as pensões” serão processadas ainda hoje

O Banco CTT garantiu esta segunda-feira que “todas as pensões serão processadas” até ao final do dia, depois de vários clientes terem denunciado que não receberam pagamentos, nomeadamente da Segurança Social.

“Todas as pensões serão processadas até ao final do dia de hoje”, afirmou fonte oficial do banco em resposta à Lusa.

Durante a manhã, vários clientes denunciaram à Lusa falhas no sistema do Banco CTT, que impossibilitou que recebessem transferências da Segurança Social, entre as quais pensões.

“Devido a uma atualização, informamos que algumas transferências só serão processadas até ao final do dia. Lamentamos o incómodo causado”, refere uma chamada automática na linha de apoio do banco.

Contactado pela Lusa, o banco não esclareceu quais as razões por detrás deste atraso.