O Estatuto do Cuidador Informal foi aprovado, após muita luta, em 2019. Mas os cuidadores continuam a queixar-se. As burocracias são muitas, os apoios são poucos. Ouvimos as histórias de quem cuida dos seus familiares - pais, irmãos, filhos, cônjuges. Cada história é diferente mas há palavras que se repetem. Como estas: "Estou tão cansado"