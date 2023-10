Tem medo de que as plantas morram na sua ausência? Tem razões para isso, mas há como o evitar

A CNN Portugal falou com dois especialistas que partilharam algumas precauções a ter com as plantas para assegurar que elas continuam saudáveis quando regressar a casa depois de alguns dias de ausência.

E se quando regressar alguma tiverem murchado, temos dicas para as tentar reanimar. Envolvem água, sombra, uma tesoura e alguma paciência.

Maior perigo: desidratação ou excesso de água?

"O maior problema que as plantas enfrentam é a de excesso de água e não a falta dela", explica Pedro Pulido Valente, diretor de Markting e Comunicação da Horto do Campo Grande. De acordo com este especialista, o excesso de água "provoca o apodrecimento das raízes e a sua morte". Enquanto "a maior parte das plantas recuperam bem de pequenos períodos de stress hídrico". Por isso, é essencial saber a quantidade de água que as plantas precisam e não ultrapassar o necessário só porque vai estar fora durante os dias – pois, ao invés de estar a assegurar a sobrevivência da planta, pode estar a fazer o contrário, ainda que sem querer.

Ainda assim, importa considerar que as plantas também morrem por desidratação, que ocorre quando “começam a perder mais água do que aquela que conseguem receber”, e também por escaldões que são provocados pelas temperaturas elevadas, explica Vicente Sousa, professor universitário e engenheiro agrónomo.

Sombra é, por vezes, a opção mais segura

Diferentes plantas têm diferentes necessidades. Enquanto a Sansevieria trifasciata (popularmente conhecida como a 'língua da sogra') é uma planta de interior, que prefere radiação solar indireta, a alfazema precisa de estar num local onde fica banhada ao sol. Normalmente, o florista fornece essas indicações na loja e é útil saber essas informações para que as plantas durem mais tempo.

“A luz é o elemento essencial para que elas cresçam”. Mas, se for expectável um aumento significativo da temperatura, com localidades sob aviso vermelho ou laranja devido ao calor é melhor “deixar à sombra, visto que recebe alguma radiação”, reduz a quantidade de água que a planta necessita e evita que fique com um escaldão, explica Vicente Sousa.

Dicas para manter o solo húmido

Garantir que o solo permanece com a quantidade de água adequada é essencial para garantir que a planta sobreviva enquanto está fora de casa. É comum pedir a amigos, vizinhos ou família para cuidarem delas, mas nem sempre é possível.

Por isso, o meio mais recomendado é o uso de um sistema de rega automático, de acordo com Vicente Sousa. É “uma opção barata e simples” e com oferta diversificada para responder às necessidades de cada um. “É muito proativo, otimiza o tempo e livra desta tarefa”, não só durante as férias, mas todo o ano, acrescenta o especialista.

Numa varanda ou pequeno jardim pode ser usado “um programador colocado numa torneira que é ativado em intervalos programados” e alguns modelos apenas precisam de pilhas para funcionar, conta Paulo Pulido Valente. Já outros podem ser controlados através do telemóvel. Em alguns dispositivos, ligado ao aparelho de rega estão sensores, que podem ser colocados no solo, “que medem a humidade de água do solo e dispara o sistema de rega quando é necessário”, conta o docente.

Já dentro de casa, onde não é possível utilizar os mesmos sistemas, “existem diversos produtos no mercado que podem garantir a rega por uma ou duas semanas”. Trata-se de “pequenos acessórios de barro, com água, que colocados diretamente na terra mantêm a sua humidade ou uns bicos acessórios, feitos num material poroso, que se encaixam numa qualquer garrafa de água e que vão libertando a água lentamente”, diz Paulo Pulido Valente.

Mas, se estes sistemas não forem do seu interesse ou não tiver tempo para os adquirir dada a proximidade da sua viagem, existem alternativas que pode fazer manualmente. Só precisa de folhas de jornais, garrafas de água, linhas de algodão e, claro, de água.

Ao molhar folhas de jornal e colocar sobre a terra à volta da planta, garante que o solo fica húmido durante alguns dias e protege-o do calor. Visto que o papel é uma substância que absorve muita água e que a liberta lentamente, explica o docente. Ainda que esta alternativa não permita que fique afastado das plantas durante tantos dias quanto é possível com sistemas de rega automática, é uma alternativa útil para umas férias curtas.

Pode também humedecer o solo ao ligar um fio de algodão molhado ao vaso da seguinte forma: coloque um copo de água ou uma garrafa de plástico com água com a tampa furada (se possível, sobre uma superfície acima dos vasos), prenda no seu interior uma ponta de um fio de algodão (pode amarrar a uma pedra, por exemplo) e coloque o fio “na base do vaso” ou suavemente preso à planta, perto da terra. Desta maneira “vai fornecer água à planta através de um processo de capilaridade”, explica o diretor. Uma vez que o algodão absorve muita água e vai ser libertado no vaso, explica o docente.

Além disso, a garrafa de plástico pode ser também usada sozinha, se a encher de água e após furar a tampa, crave a base na terra. Este truque funciona em pequenos vasos, explica Sousa.

Importa salientar que, as plantas têm características diferentes, e antes de qualquer solução, é importante perceber "as necessidades hídricas de cada planta e em que tipo de vaso ela está colocada", alerta Pedro Pulido Valente.

As plantas murcharam: o que posso fazer?

Regressou das férias e as plantas estão secas e quebradiças? Não perca imediatamente a esperança. É certo que elas podem ter morrido, mas também podem estar murchas e ser possível reanimá-las, garante o engenheiro agrónomo.

Comece por regar as plantas - este é o principal passo para as reanimar. A quantidade de água deve ser a mesma que o normal. Ainda que a melhor altura para regar as plantas seja durante a noite e de manhã cedo, uma vez que são horas de menor calor e, por isso, a altura em que planta perde menos água. Mas, nestas circunstâncias “se chegar a meio da tarde e a meio da manhã é melhor regar imediatamente”, alerta Vicente. Poderá ver as diferenças e verificar se têm salvação entre um a dois dias após a rega.

Como as plantas vão precisar de absorver água, o mais recomendável é colocá-las à sombra. Uma vez que “numa situação em que elas vão estar em stress hídrico" elas precisão de absorver água "e quanto mais ao sol, mais água perdem”, aponta Sousa.

Importa verificar se foi só uma parte da planta que morreu e podar as partes secas. Adicionalmente, pode também podar as raízes se mudar a planta para um vaso maior, com mais terra. Desta forma, a reserva de água é maior, remata o especialista.