O acesso ao Ensino Superior em 2023 vai ter um total de 54.036 vagas, fazendo subir o número de 2022, que tinha ficado nas 53.317. Trata-se de um aumento de 1,33% num ano, sendo que o curso de Medicina, um dos mais procurados, volta a ganhar lugares.

Com efeito, e perante a subida de vagas nas Universidades do Algarve, de Coimbra e do Minho, passam a ser 1.671 vagas abertas para um curso que o Governo já disse por várias vezes ser necessário para aumentar a oferta de médicos.

Em contraste com a Medicina aparece o Direito, que perde 21 vagas nas cinco faculdades em que vão abrir cursos. Neste ponto destaque para a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que fecha 17 das 172 vagas que tinha aberto o ano passado.

Destaque também para um maior investimento nos dez cursos que tiveram a média de entrada mais alta em 2022. À exceção dos cursos de Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, bem como do curso de Engenharia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, todos os restantes cursos, muitos deles no Instituto Superior Técnico e associados à engenharia, viram as suas vagas aumentar. Falamos de cursos como Engenharia Aeroespacial, Engenharia e Gestão Industrial ou Matemática Aplicada e Computação.

