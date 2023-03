Juana Rivas, conhecida como a “mãe de Maracena”, fugiu com os seus dois filhos menores, em junho de 2016, da ilha italiana de Carloforte, na Sardenha, onde vivia com o seu marido, Francesco Arcuri. Desde então, vive uma polémica com vários episódios bastante mediáticos, manifestações e que tem dividido opiniões. Se por um lado foi vítima de violência doméstica por parte do seu ex-companheiro, por outro arranjou várias estratégias para quebrar o vínculo dos descendentes com o pai.

No mais recente capítulo desta história, Rivas perdeu a custódia do filho mais novo, que a acusa de manipulação e chantagem. O menino de oito anos revelou que, durante as férias, a mãe o quis obrigar a dizer que o pai lhe batia e o atirava pelas escadas.

Mas recuemos no tempo, para perceber este caso. Em 2009, Francesco Arcuri já tinha sido condenado por violência de género, mas, em 2013, Juana Rivas decidiu dar-lhe uma segunda oportunidade para manterem o casamento. Não resultou. Francesco terá voltado a agredir Juana e o medo de perder a vida resultou no plano de fuga e sequestro dos filhos para Espanha.

“O meu filho mais velho perguntou-me quanto tempo eu ia aguentar. Os abusos foram sendo maiores, cheguei a temer pela minha vida”, explicou Rivas, em 2017, como cita o El País.

Demonstração de apoio a Juana Rivas, a 14 de agosto 2017, em Madrid, na altura em que a "mãe de Maracena" estava fugida, com os filhos. (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

Francesco denunciou a ex-companheira e afirmou que esta agiu “por capricho” e negou que alguma vez tivesse batido nela ou maltratado os filhos.

O caso implicou que tanto tribunais de Itália e como de Espanha se envolvessem. Dois tribunais espanhóis - Tribunal de Primeira Instância e Tribunal Providencial de Granada - decidiram que Rivas deveria devolver os seus filhos ao pai, baseando-se na Convenção de Haia, de 1980, sobre o sequestro internacional de crianças. Mas isso que não aconteceu.

Juana Rivas foi vítima, foi acusada, esteve fugida, participou em manifestações feministas, usou pulseira eletrónica e esteve presa. Plot twist: agora, o filho mais novo acusa-a de fazer “lavagem cerebral” para contar “mentiras sobre o pai”.

A criança terá dito à sua psicóloga italiana que a mãe lhe dizia coisas como: “O teu pai bate-te e atira-te das escadas a abaixo. Se não disseres isso, não te deixo ir mais a Carloforte (onde mora com o pai)”. O menino acrescentou ainda que a mãe o obrigou "a fazer vídeos e a dizer que queria morar lá (em Granada)”, segundo é citado pelo El Mundo.

Com esta ação, Rivas queria acusar Arcuri de violência contra os filhos e garantir a sua guarda. Todas as acusações foram rejeitadas pelos tribunais por falta de provas.



Estes depoimentos são apenas uma amostra do que consta na sentença sobre a custódia do menor, emitida a 22 de fevereiro, e a que o El Mundo teve acesso. Os testemunhos do filho, que o tribunal considerou verdadeiros, terão confirmado que Juana Rivas continua a manipular e a tentar afastar os filhos do pai, que a juíza Maria Antonella Sechi considerou ser “o único progenitor que consegue garantir o bem-estar” dos filhos.

Tal como o filho mais novo, também o mais velho foi alvo desta estratégia. Para os psicólogos italianos, que avaliaram o adolescente de 16 anos, ele concorda com tudo o que a mãe deseja e “mantém-se afastado do pai para corresponder ao ideal materno”. O tribunal entendeu, através de várias evidências, que a mãe conseguiu o seu objetivo com este filho, que também terá tentado manipular o irmão.

Para o advogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, “os juízes e tribunais espanhóis e italianos examinaram minuciosamente o assunto e tomaram posições comuns, condenando e punindo as contínuas condutas ilegítimas e ilegais de Rivas, que manipulou os seus filhos e criou falsas e difamatórias acusações" contra o seu cliente.

A justiça concedeu, assim, a guarda exclusiva da criança mais nova ao pai, já que Rivas “atrapalha a serenidade do filho”.