Dani Alves vai mesmo ficar preso até ao julgamento. Juízes voltam a recusar recurso e insistem no perigo de fuga

Dani Alves vai permanecer em prisão preventiva até ir a julgamento, depois de o último recurso - o segundo - apresentado pelo advogado do ex-internacional brasileiro, Cristóbal Martell, ter sido novamente rejeitado pelo coletivo composto por três juízes do Tribunal de Barcelona, num despacho tornado público no domingo. Os magistrados espanhóis voltam a insistir que existe perigo de fuga do réu, como noticia o jornal La Vanguardia.

A juíza Carmen Guil não se limitou a negar a liberdade provisória a Dani Alves, advertindo ainda que quer a nova declaração judicial do arguido como a matrícula dos dois filhos em Barcelona não passam de uma estratégia idealizada pela defesa do ex-jogador do Barcelona somente para sustentar o recurso.

“Os indícios de criminalidade que à época avaliávamos como suficientes para imputar o facto e como fundamento da medida cautelar permanecem inalterados”, pode ler-se na decisão do coletivo de juízes.

Perante o conteúdo das imagens das câmaras de vigilância, os magistrados entenderam que qualquer que tenha sido a conduta da vítima, anterior ao crime, “não pode de forma alguma justificar uma agressão sexual subsequente” nem que a jovem fosse proibida de entrar ou sair livremente de uma casa de banho, contrariando o que está descrito no recurso apresentado por Cristóbal Martell, que tenta provar que o relato feito pela vítima aos juízes não corresponde ao que mostram as imagens de videovigilância.

De acordo com a imprensa espanhola, o julgamento deverá ter início ainda este ano. O eterno “13” da seleção brasileira é acusado de ter violado uma jovem espanhola de 23 anos. O incidente terá acontecido na noite de 31 de dezembro na casa-de-banho da discoteca Sutton.