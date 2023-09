Ator Danny Masterson condenado de 30 anos a prisão perpétua por dois crimes de violação

O ator Danny Masterson, conhecido pelo papel de Steven Hyde na sitcom “That '70s Show”, foi condenado a uma sentença entre 30 anos a prisão perpétua por dois crimes de violação, reporta a agência Reuters.

Os casos remontam ao início dos anos 2000, quando Masterson, agora com 47 anos, violou duas mulheres em Hollywood Hills. A sentença foi aplicada pela juíza Charlaine F. Olmedo, do Tribunal Superior de Los Angeles, após ouvir os testemunhos das vítimas.

O ator era membro da Igreja da Cientologia. Segundo o New York Times, o caso recebeu grande cobertura mediática devido a acusações de que este culto teria tentado desencorajar as vítimas dos crimes de Masterson a testemunhar.

A primeira vítima foi violada em 2001, quando estava numa relação com Masterson, noticia o New York Times. Após reportar a violação ao “comissário de ética” deste culto, Christine B., como é identificada, recebeu respostas como “tu não podes violar uma pessoa com quem tens uma relação”.

A outra vítima, Jen B., foi violada em 2003 e pediu permissão à Cientologia para reportar o crime. Apesar de ter sido desencorajada, sob pena de ser afastada da família e amigos por denunciar um membro da igreja, Jen B. reportou o crime.

A advogada das vítimas, Alison Anderson, elogiou a "coragem e força tremendas" das suas clientes. "Apesar do assédio persistente, da obstrução e da intimidação, estas mulheres corajosas ajudaram a responsabilizar um predador sexual implacável", disse Anderson, citada pelo jornal nova-iorquino.