O Comité Investigativo da Rússia acusou, esta terça-feira, Darya Trepova, de 26 anos, da morte do blogger militar pró-guerra Vladlen Tatarsky.

A mulher foi acusada de ter cometido "um ato de terrorismo que provocou uma morte intencional", acusação que pode traduzir-se numa pena máxima de 20 anos, e ainda de ter agido em nome da Ucrânia. A BBC acrescenta que Trepova terá sido ouvida num tribunal de Moscovo esta terça-feira, um dia após a sua detenção.

Vladlen Tatarsky, que fazia parte de uma comunidade de bloggers militares pró-Kremlin, estava reunido com outros bloggers e com a imprensa russa quando Darya Trepova lhe terá dado uma estatueta. Esta oferta terá acontecido pouco antes da explosão, tendo surgido a possibilidade, ainda não confirmada, da existência de um dispositivo que poderia estar escondido no interior da mesma e que terá causado a explosão (e consequente a morte de Tatarsky). Segundo o Daily Mail, a estatueta conteria cerca de 450 gramas de TNT.

Na nagraniu widać dziewczynę, która o 17:25 przyniosła pudełko z figurką z materiałami wybuchowymi dziennikarzowi Władenowi Tatarskiemu



Jest to Daria Trepova. Nie od razu znalazła wejście. Niecałą godzinę później nastąpił wybuch. pic.twitter.com/m6BgThuHtO — Piotr Panasiuk (@PanasukPetr) April 2, 2023

Assim que se deu a explosão, Trepova passou a constar na lista de principais suspeitos. É descrita pela imprensa internacional com uma voz crítica da invasão russa da Ucrânia, e já tinha sido detida por protestos contra a guerra.

Num vídeo divulgado pelas autoridades russas, esta segunda-feira, daquele que terá sido o primeiro interrogatório, a jovem de 26 anos reconhece compreender o motivo da sua detenção e admite ter transportado a estatueta até ao local do crime. No entanto, rejeita ter tido conhecimento de que o objeto provocaria a explosão. Quando questionada sobre quem lhe teria dado a estatueta e instruído para que a entregasse ao blogger pró-russo, Darya Trepova hesita em responder: "Posso contar-vos mais tarde, por favor?", diz, no vídeo, visivelmente abalada.

Segundo a NEXTA, os meios de comunicação russos partilharam ainda no domingo um vídeo de uma outra mulher a ser detida e retirada do apartamento de Darya Trepova. A informação é reforçada pela agência TASS, que indica que a mãe e a irmã da suspeita foram também questionadas pelas autoridades após buscas na sua residência em São Petersburgo.

Quem é Darya Trepova?

Darya Trepova nasceu a 16 de fevereiro de 1997 e é residente em Pushkin, perto de São Petersburgo, na Rússia. É casada com Dmitry Rylov, que é membro do Partido Libertário da Rússia, conhecido como ‘partido antiPutin’. No entanto, o marido e o próprio partido já vieram anunciar que Trepova não tem qualquer afiliação, como escreve a CNN Internacional.

Rylov acredita que, apesar de a esposa se opôr à guerra na Ucrânia, "jamais mataria alguém": "Acredito que a minha esposa foi injustamente incriminada. Tenho a certeza de que nunca seria capaz de fazer isto sozinha", afirmou, em entrevista ao site de notícias russo SVTV News. "Não apoiamos a guerra na Ucrânia, mas consideramos este tipo de ações inaceitáveis. Tenho 100% de certeza de que nunca teria concordado com isto se soubesse [o que iria acontecer]".

A principal suspeita da morte do vlogger Vladlen Tatarsky, cuja página de Instagram foi apagada, estudou na Faculdade de Economia da Universidade de São Petersburgo, diz o Eastern Herald. A mesma fonte revela ainda que Trepova é apoiante assumida de Alexei Navalny, opositor do presidente russo, Vladimir Putin. A TASS, agência de notícias russa, citada pela Reuters, noticia que o Comité Nacional Antiterrorismo da Rússia acusa os Serviços de Segurança da Ucrânia de terem sido assistidos pela organização de Navalny e estarem envolvidos no assassinato do vlogger.