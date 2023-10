Alegações de um affair, apicultura e o cartão vermelho: o que aprendemos com o documentário de David Beckham na Netflix

David Beckham é uma das pessoas mais conhecidas do mundo - e tem uma história bem contada: é antigo capitão da seleção inglesa de futebol, casado com uma Spice Girl e agora proprietário do Inter Miami, clube da Major League Soccer nos EUA.

A "Marca Beckham" varreu o mundo nas décadas de 1990 e 2000, impulsionando David e Victoria Beckham para um estrelato internacional reservado àqueles que transcendem os limites das suas carreiras de celebridades e se tornam ícones da cultura pop da sua época.

Parece impossível saber mais sobre Beckham, mas há várias revelações contidas no documentário homónimo da Netflix lançado esta quarta-feira, realizado por Fisher Stevens, estrela da série "Succession", que traça um retrato complexo da estrela do futebol.l

Victoria Beckham "não gosta de futebol"

Embora já fossem famosos separadamente, o casamento entre "Posh e Becks" [alcunha de Victoria e diminutivo de David] catapultou os dois para outra esfera de celebridade, unindo os mundos do futebol, da cultura pop, da música e, mais tarde, da moda.

Mas, ao que parece, Victoria Beckham "não gosta de futebol" e nunca gostará, diz ela no documentário, apesar de ter casado com uma das figuras mais reconhecidas do desporto.

Ambos recordam o seu primeiro encontro e os primeiros tempos da sua relação incipiente, encontrando-se em parques de estacionamento e beijando-se nos carros, numa tentativa de manter o segredo. "É menos decadente do que parece", graceja Victoria.

Ela deu o seu número ao futuro marido, escrito num bilhete de avião, depois de ter assistido a um jogo do Manchester United com a colega Spice Girl Mel C.

Victoria e David Beckham abordam as alegações de um caso

Mas a imagem de um casamento feliz foi quebrada em abril de 2004, quando o agora extinto jornal britânico "News of the World" publicou alegações de que Beckham tinha tido um caso após a sua transferência para o Real Madrid.

Embora o casal não aborde diretamente o conteúdo das alegações no documentário, cada um deles fala sobre o impacto que o caso e a cobertura mediática tiveram no seu casamento.

David e Victoria Beckham fotografados em abril de 2004. Bruno Vincent/Getty Images

"Sinceramente, não sei como é que conseguimos ultrapassar isto", disse Beckham no documentário, de forma hesitante. "A Victoria é tudo para mim. Vê-la magoada foi incrivelmente difícil... valeu a pena lutar pelo que tínhamos".

Por seu lado, Victoria diz que "foi o período mais difícil" do seu casamento porque "parecia que o mundo estava contra nós... e nós estávamos um contra o outro".

A depressão de Beckham após o cartão vermelho no Campeonato do Mundo de 1998

Apesar de todos os momentos mágicos que Beckham viveu no campo de futebol, houve um incidente que ameaçou ensombrar a sua carreira: quando recebeu um cartão vermelho por ter tropeçado em Diego Simeone durante o jogo dos oitavos de final da Inglaterra contra a Argentina no Campeonato do Mundo de 1998.

A Inglaterra perdeu esse jogo nos penáltis e foi eliminada do Campeonato do Mundo, desencadeando uma onda de insultos contra Beckham.

Foi "bullying público a outro nível", disse Victoria, afirmando que isso deixou o seu marido "clinicamente deprimido" e "destroçado".

David Gardner, amigo e parceiro de negócios de Beckham, disse que se lembra de pessoas a cuspirem e a esbarrarem no jogador de futebol na rua ou a baterem nas janelas dos seus carros nos semáforos.

Beckham recebeu o cartão vermelho no jogo dos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 1998, disputado pela Inglaterra. Colorsport/Shutterstock

Os abusos, disse Beckham, fizeram-no sentir-se "muito vulnerável e sozinho" durante esse período, mas que "é difícil falar sobre o que passei porque foi tão extremo... o país inteiro odiava-me".

E acrescentou ainda que, 25 anos mais tarde, ainda se atormenta com o cartão vermelho.

David Beckham gosta de apicultura

Depois de se retirar do futebol, Beckham tornou-se coproprietário do Inter Miami e encontrou outras formas de ocupar o seu tempo, incluindo a apicultura e a cozinha.

A série começa com ele a fazer apicultura, colhendo mel de uma colmeia de abelhas que corre para um velho frasco de compota. Beckham brinca dizendo que se devia chamar "Golden Bees" - uma aparente alusão à sua antiga alcunha "Golden Balls" - enquanto a sua mulher, diz ele com um sorriso irónico, acha que se devia chamar "DB Sticky Stuff". Lego é outro dos seus passatempos, diz ele ao realizador do documentário Fisher Stevens.

Fechando o círculo, o documentário em quatro partes termina com ele a cozinhar com a família numa marquise, um lugar onde ele "brinca" num sábado, passando o dia a grelhar enquanto vê futebol no seu iPad.

A sessão fotográfica da estrela pop quando Victoria deu à luz

Por vezes, os compromissos profissionais tiveram impacto em momentos importantes da vida familiar de Beckham. Um exemplo foi quando teve de dar a notícia à sua mulher de que o nascimento do seu terceiro filho, Cruz, iria colidir com a sua sessão fotográfica com os ícones pop Beyoncé e Jennifer Lopez.

"Eu fiquei tipo... a sério, estou prestes a rebentar. Estou a descansar na cama. Estás a brincar comigo?", conta Victoria 18 anos depois no documentário. "Tem uma maldita sessão fotográfica com a Jennifer Lopez, que é linda e não está prestes a ter um bebé. Então, fiz a cesariana e lembro-me de estar ali deitada, não me sentindo no meu melhor, digamos assim."

A família Beckham na foto com os seus quatro filhos. Anthony Harvey/Shutterstock

Nas primeiras páginas dos jornais, Victoria lembra-se, estava uma fotografia de Beckham entre Beyoncé e Lopez com o título "O que diria a Posh?".

"Deixem-me dizer-vos o que a Posh diria", diz ela no documentário. "A Posh estava zangada."