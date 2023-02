O rapper norte-americano David Jolicoeur, conhecido como Trugoy The Dove, um dos membros fundadores do trio de hip-hop De La Soul, morreu aos 54 anos, anunciou hoje o agente do grupo, Tony Ferguson, sem indicar local e causa da morte.

Jolicoeur nasceu em Brooklyn, bairro de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e cresceu em Amityville, Long Island, onde conheceu Vincent Mason (Pasemaster Mase) e Kelvin Mercer (Posdnuos), que criaram um grupo de rap em 1988.

O álbum de lançamento dos De La Soul intitulou-se “3 Feet High and Rising,” produzido por Prince Paul em 1989, e lançado pela Tommy Boy Records.

Bastante elogiado pela crítica pelo seu caráter inovador, entrou em 2010 no Registo Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso norte-americano pela sua relevância histórica.

Nos últimos anos, Jolicoeur tinha comentado publicamente que sofria de problemas cardíacos, e por essa razão não esteve presente na homenagem realizada à banda na entrega dos prémios de música Grammy.

Após a notícia da morte de Jolicoeur surgiram várias mensagens de pesar nas redes sociais, nomeadamente do rapper Big Daddy Kane, dizendo que tinha sido uma honra partilhar palcos com o fundador dos De La Soul, enquanto o rapper Erik Sermon escreveu também no Instagram que o músico tinha criado um dos melhores grupos de hip-hop.

Os De La Soul lançaram oito álbuns e estavam a preparar para março a sua entrada no serviço de ‘streaming’, Spotify, Apple Music e outros, na sequência de uma longa batalha com a Tommy Boy Records sobre questões legais e de edição discográfica.