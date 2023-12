Diretores executivos da Warner Bros. Discovery e da Paramount discutem possível fusão

O diretor executivo da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, reuniu-se na terça-feira com o diretor executivo da Paramount Global, Bob Bakish, para abordar a possibilidade de uma fusão entre as duas empresas, segundo revelaram à CNN duas pessoas a par do assunto.

Uma possível fusão dos dois gigantes dos media resultaria numa grande empresa de entretenimento e notícias, englobando os estúdios da Warner Bros. e da Paramount, bem como a CBS, a CNN e outros meios de televisão por cabo.

A discussão durante o almoço, que foi relatada pela primeira vez pelo Axios, teve lugar na sede global da Paramount em Times Square, Nova Iorque.

Os porta-vozes da Warner Bros. Discovery e da Paramount não quiseram comentar.

Ainda assim, a Warner Bros. Discovery não pode, por enquanto, realizar uma transação com a Paramount, ou com qualquer outra entidade, até que o prazo legal da lei fiscal que proíbe Zaslav de realizar aquisições ou fusões adicionais chegue ao fim (em abril de 2024).

A data, que marca o aniversário de dois anos da fusão da WarnerMedia com a Discovery, no valor de 43 mil milhões de dólares, foi acordada durante o negócio para garantir vantagens fiscais - caso a Warner Bros. Discovery optar por uma fusão antes da data de abril, terá de enfrentar grandes implicações fiscais.

Embora uma potencial fusão entre os dois estúdios possa, mais uma vez, abalar a indústria dos media, as conversações não são uma surpresa total. Zaslav, que realizou uma série de aquisições na Discovery, falou nos últimos meses sobre a possibilidade de ir à procura de novos recursos para aumentar a oferta de conteúdos da Warner Bros.

Já a Paramount precisa de um parceiro estratégico para sobreviver no atual panorama dos media. Shari Redstone, a família herdeira da empresa-mãe da Paramount, a National Amusements, tem estado alegadamente em conversações para vender a sua participação na empresa.

Uma pessoa familiarizada com o assunto confirmou que Zaslav falou com Redstone sobre um possível negócio.

Os analistas esperam que a consolidação no sector dos meios de comunicação social continue, à medida que as empresas de entretenimento mais antigas se vão reforçando nos seus esforços para competir com os titãs da tecnologia de Silicon Valley, que estão cada vez mais a entrar no espaço dos conteúdos.

No entanto, os investidores não ficaram satisfeitos: as ações da Warner Bros. Discovery (WBD) caíram imediatamente após a publicação do relatório da Axios e terminaram o dia com uma queda de 5,7%, tendo caído mais 1,4% nas negociações após o horário de expediente. As ações da Paramount subiram inicialmente com o relatório, mas caíram um pouco menos de 1% após o expediente.

O movimento de consolidação rápida em toda a indústria dos media ocorre numa altura em que os estúdios, outrora formidáveis, recalibram as suas estratégias de receitas para competir com a Netflix na era do streaming.

"Acho que isso revela o pânico", afirmou o analista da indústria Rich Greenfield, cofundador da LightShed Partners, à CNN na quarta-feira sobre as negociações de fusão. "A indústria está a enfrentar um futuro muito difícil. Vão tentar tornar-se maiores para competir no streaming".

Mas qualquer ligação entre os gigantes dos media poderá também deparar-se com obstáculos regulamentares. A administração Biden tem mostrado resistência à consolidação, desafiando um número recorde de fusões e aquisições propostas, de acordo com um relatório recente da Comissão Federal de Comércio.

Desafios futuros

Ambas as empresas enfrentam desafios significativos num ambiente mediático em rápida mutação. As audiências da televisão linear estão a diminuir à medida que os clientes da televisão por cabo cortam cada vez mais o fio.

O mercado publicitário está a mudar para o streaming, o que tem ajudado a aumentar as subscrições e a conter as perdas - mas ambas as empresas continuam a perder enormes somas de dinheiro nos seus serviços Paramount+ e Max, à medida que os custos dos conteúdos aumentam. Esses serviços não ficarão mais baratos depois dos estúdios terem conseguido novos contratos caros com escritores e atores nos últimos meses.

Além disso, ambas as empresas estão sobrecarregadas com enormes dívidas. A Warner Bros. Discovery tem vindo a reduzir os custos e a impressionar Wall Street com a sua capacidade de se livrar do peso da dívida - mas ainda detinha uns impressionantes 45,1 mil milhões de dólares no final do terceiro trimestre, contra 49,3 mil milhões de dólares no início de 2023.

O sucesso de Zaslav em eliminar dívidas é uma das principais razões pelas quais as ações da WBD subiram 23% este ano. Em comparação, a Disney subiu apenas 5% e a Paramount caiu 8%.

A compra da Paramount não ajudaria nos esforços de Zaslav para se livrar do peso da dívida: a Paramount tem uma dívida de 15,7 mil milhões de dólares, um total que quase não se alterou durante todo o ano.

Não é exatamente a melhor altura para contrair mais dívidas. A Reserva Federal dos EUA aumentou as taxas para um máximo de duas décadas e os rendimentos do Tesouro dos EUA, que influenciam as taxas de amortização da dívida, também estão muito elevados. No entanto, poderá haver algum alívio no futuro: na semana passada, a Reserva Federal sinalizou que vai começar a reduzir as taxas no próximo ano, e os rendimentos do Tesouro começaram a regressar à terra.

Paramount quer vender

Zaslav não é o único a cortejar a Paramount. Nas últimas semanas, Redstone tem manifestado o seu interesse em vender o controlo da National Amusements e tem estado a trabalhar com um banqueiro, Byron Trott, para definir o que poderá acontecer. Outros interessados em adquirir a participação de Redstone são David Ellison, da Skydance, e Gerry Cardinale, da RedBird Capital.

A Paramount pertence à família Redstone há várias décadas, depois do pai de Shari, Sumner Redstone, ter adquirido a Paramount por 10 mil milhões de dólares em 1994 e, posteriormente, a CBS por 37,3 mil milhões de dólares em 1999.

Quando a saúde de Sumner começou a deteriorar-se, Shari lutou para manter o controlo acionista na família. A CBS acabou por processar Shari em 2018, numa tentativa de lhe retirar o controlo. Shari ganhou o processo e, após a morte de Sumner em 2020, as suas ações entraram num fundo de sete pessoas, que colocou Shari no comando da National Amusements.

A Paramount afirmou que a National Amusements detém cerca de 77,4% das ações em circulação da Paramount. Estima-se que a Paramount tenha um valor de mercado superior a 10 mil milhões de dólares.