Manifestação de polícias no Capitólio: PSP envia caso para o Ministério Público

A PSP garante que não havia autorização para a concentração de polícias juntos ao Capitólio, local do debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, e vai enviar o caso para o Ministério Público. A informação foi adiantada à CNN Portugal pelo porta-voz da PSP, Sérgio Soares, que explicou haver apenas um pedido para a realização de um protesto de polícias no Terreiro do Paço.

Segundo a mesma fonte, houve depois um grupo de manifestantes que decidiu, sem autorização, deslocar-se do Terreiro do Paço para junto do Capitólio. "Não há qualquer comunicação à Câmara Municipal de Lisboa sobre esta marcha ou concentração no Capitólio e, assim, pode estar em causa um ato ilícito. Por isso vamos comunicar o caso ao Ministério Público", detalha aquele responsável, adiantando que as autoridades não tinham, desta forma, como lidar com o protesto. Em causa, apurou a CNN Portugal, pode estar em causa um crime de desobediência.

De acordo com dados da PSP, no dia 8 de fevereiro a plataforma sindical, que junta sete sindicatos da PSP e ainda quatro associações da GNR comunicou à Câmara Municipal de Lisboa a realização de uma manifestação para o Terreiro de Paço com início às 17h30, tendo sido esta a informação que foi comunicada pela autarquia à PSP.