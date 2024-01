Maló de Abreu, Filipe Melo, Rui Afonso. André Ventura revela cabeças de lista do Chega

André Ventura anunciou este sábado os cabeças de lista do Chega para as eleições legislativas. Apesar de ainda não estarem completas, o presidente do partido garante que as listas do partido contam com António Maló de Abreu, como foi avançado em primeira mão pela CNN Portugal, e com Manuel Magno, dois antigos membros do PSD.

As listas contam assim com:

André Ventura – cabeça de lista por Lisboa

Filipe Melo – cabeça de lista por Braga

Rui Afonso – cabeça de lista pelo Porto

José Dias Fernandes – cabeça de lista pela Europa

António Maló de Abreu – cabeça de lista pelo círculo fora da Europa

O presidente do Chega revelou ainda que as listas se encontram em “fase de finalização” e que ao longo da próxima semana vão ser anunciados os restantes nomes. André Ventura explicou que as listas para as eleições legislativas são “construídas com base no diálogo entre o presidente do partido e as suas estruturas distritais e os órgãos nacionais”.

O líder do partido aproveitou o discurso para reafirmar que o Chega está concentrado em “promover uma alternativa ao socialismo”. “É incompreensível que a 50 dias das eleições haja grupos a viabilizar um Governo do PS. O Chega em caso algum viabilizará um Governo do PS, da nossa parte a dúvida é zero”, garantiu, acusando o PSD de estar "preparado para dar a mão ao PS".

"O PSD perdeu o ADN de referência e o seu espírito de oposição e deixou de ser uma verdadeira alternativa ao socialismo”, disse. É assim que André Ventura justifica a “aproximação” de membros do PSD e até da Iniciativa Liberal ao partido que lidera.

É o caso de António Maló de Abreu, a quem o presidente do Chega admite ter endereçado um pedido formal para integrar a lista do partido no círculo fora da Europa. O mesmo acontece com Manuel Magno Alves, o antigo número dois do PSD no círculo fora da Europa, que “desiludido com o caminho profundo de inércia” do partido de Luís Montenegro, fará parte das listas do partido. “É um grande orgulho abraçarmos e acolhermos aqueles que vierem por bem”, diz Ventura.

“É compreensível que o Chega tenha sido a última casa e a casa possível para muitos que, desiludidos com o PSD, com o clima de anuência ao PS e a incapacidade carismática, encontrem no Chega a única alternativa possível”, considera ainda, acusando a direita de estar “mais preocupada com ajustes de contas diretos”, que diz ser visível no facto de Pedro Passos Coelho não ter sido convidado para a convenção da Aliança Democrática.