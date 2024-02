Revelações surpreendentes: "A direita, quando vai dormir a pensar na utopia do comunismo, pensa no Jerónimo de Sousa"

“Pedro Nuno Santos não responde diretamente a várias perguntas” mas André Ventura "também não está muito melhor", "o secretário-geral do PS está a ser mais André Ventura que o próprio Ventura, interrompe muito mais", observa um grupo de jovens à mesa de um restaurante em Lisboa. Juntaram-se para ver Pedro Nuno Santos vs. André Ventura, é dia dos namorados, curiosa data para este debate.

Ana Eliz e Carolina Alves estão sentadas lado a lado, tomam notas, Ana: “Pedro Nuno Santos não responde diretamente a várias perguntas”; Manuel, advogado e um dos jovens do grupo, intervém, quer pronunciar-se também sobre o líder do PS: não gostou de o ouvir dizer "é a Justiça a funcionar" a propósito de três suspeitos de corrupção na Madeira terem estado detidos 21 dias em vez das 48 horas expectáveis, os detidos saíram sem nenhuma acusação, "é uma indecência", diz Manuel, “os cidadãos não podem estar 21 dias à espera das medidas de coação" e por isso Manuel determina que "Pedro Nuno Santos não está preparado para ser primeiro-ministro" quando diz que isto é "a Justiça a funcionar".

Assim que Pedro Nuno Santos ataca o programa eleitoral do Chega, “tem falta de respostas”, ouve-se um “boa”, é Carolina, Manuel discorda, diz que Ventura resume bem a postura do programa do PS em relação à Justiça, “é um melhoral, não faz bem nem faz mal, fica tudo igual”. Depois Ventura e Pedro Nuno falam sobre a polícia, Ana não compreende porque é que Ventura se foca tanto na filiação partidária das forças de segurança, porque é que Ventura quer permitir isso, “estar sempre a falar dos polícias é uma tentativa frustrada de André Ventura, na sua agenda não vemos nada de especial sobre como melhorar as condições das forças de segurança”.

Não é a única medida com a qual Ana discorda, “o aumento dos salários dos médicos por si só não basta, é uma medida ‘tapa buraco’, um penso rápido numa ferida”, Carolina intervém, “o SNS é a melhor coisa que temos neste país, devíamos cuidar dele e torná-lo mais aliciante”, Luísa junta-se, “fala-se pouco de administração pública, para onde vai o dinheiro investido no SNS?”, Manuel completa, “o SNS está pior do que nunca e o Pedro Nuno diz que o SNS está melhor”.

Manuel acredita que “Ventura ganhou na matéria da Saúde porque expôs a demagogia do PS”, Manuel diz mais, “é confrangedor pensar na possibilidade de Pedro Nuno vir a ser primeiro-ministro, não só pelo radicalismo que defende mas também pelo seu desconhecimento total do país real”. Manuel considera que o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe, “se o Pedro Nuno nem reconhece os problemas como há de conseguir resolvê-los?".

Faz-se silêncio para o segundo debate da noite.

Sonhos com Jerónimo

“Outra vez a Madeira?”, o frente a frente entre Paulo Raimundo e Rui Rocha começa às 22:00 em ponto e o grupo não perde tempo a reagir ao primeiro tema lançado por ambos os candidatos. O secretário-geral do PCP “fala muito baixo, fala muito para dentro, quase não se ouve”, queixa-se João Simões, André Branco concorda: comparam Jerónimo com Raimundo e Raimundo sai a perder nesta comparação, Jerónimo “tinha aquela mística de operário e homem do campo”, Ana concorda, “Jerónimo é aquele ideal que nós todos temos do Partido Comunista”, Luísa acrescenta que “até a direita, quando vai dormir a pensar na utopia do comunismo, pensa no Jerónimo de Sousa e toda a gente se identifica um pouco com ele”.

Passam poucos minutos desde o início do debate entre a CDU e a Iniciativa Liberal e o centro da discussão altera-se: a preocupação com uma eventual reforma na Justiça capta a atenção de todos os presentes, Luísa é a primeira a intervir, considera a Justiça um assunto pouco abordado “porque dá trabalho, leva tempo, não se sente nos bolsos das pessoas e, não sendo um assunto popular, não vale a pena falar dele”, não que ela concorde com isso mas é a maneira como acha que os políticos em debate olham para o tema.

De caneta em riste, Ana questiona a ambiguidade da palavra “reforma”, habitualmente proferida por vários políticos, “mas o que é uma reforma?, são salários?, são pessoas?, é o espaço?, quem entra e sai?, generaliza toda uma ideia da polícia, da Justiça, e o que é que isso quer dizer?”. João responde, “é uma palavra vaga o suficiente para abranger tudo mas não dizer nada em concreto”, Ana acena e prossegue: “Uma reforma pode significar qualquer coisa, vai acontecer como?, vai acontecer quando?, não nos dão resposta”.

Ouve-se a voz de Rui Rocha, o líder da IL diz que há “intromissão do poder político na Justiça”, João graceja com isso, “a solução é privatizar as cadeias”, ahahahahah; Luísa, que é advogada, interrompe as gargalhadas para esclarecer que "só quem está mais ligado às áreas do Direito é que percebe o que é a morosidade na Justiça, o Tribunal dos Direitos Humanos já nos condenou uma série de vezes, mas uma coisa é isso e outra coisa é o Ministério Público e a investigação do Ministério Público", diz Luísa, que acrescenta: "São coisas completamente separadas que se metem no mesmo saco e eu acho que exigem soluções completamente diferentes". Os restantes à mesa ouvem-na atentamente, Luísa prossegue, “uma coisa é o combate à corrupção, que pode estar ou não ligado ao Ministério Público, outra coisa são as nossas condenações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos – face à jurisdição cível e administrativa, que também é um problema, só que não é popular”.

O debate entre Rui Rocha e Paulo Raimundo vai a meio e ainda há tempo para mais uma ronda de cervejas. Luísa apressa-se a tratar do assunto, entretanto Carolina elogia a postura de Paulo Raimundo, “não está ali para ser conhecido, ele próprio o diz, ele fala muito com o povo, fala muito com os trabalhadores, as pessoas vivem dos salários, vivem do que recebem e, face a alguém liberal que está tão virado para as privatizações, é refrescante ouvir um candidato pelo povo”.

Carolina considera que, apesar da antiguidade, “o PCP é um partido que se abre a mudanças, tem uma ideia base do comunismo, mas abre-se”. Carolina costuma frequentar a Festa do Avante, onde sente muito “respeito e amor”, “mesmo os Verdes são diferentes em relação aos outros partidos ecologistas porque juntam à ecologia a luta de classes e a luta pelos trabalhadores - se a luta não for interseccional, então a luta é vazia, é fácil abrir ao ambiente e não abrir ao resto”. Finaliza: “A CDU é uma grande coligação”.

Ana diz que a CDU representa a “classe sem acesso”, o proletariado: Ana deixou o Brasil há cerca de seis anos, mostra-se “admirada” por perceber que “essa luta ainda existe” em Portugal, “a direita exclui as massas ao dizer que para estares neste país tens de ser formado, já a CDU abraça todos, até aqueles sem família, a CDU é uma família”. João ouve a conversa, sublinha que não é comunista mas reconhece a “coerência” do PCP, Luísa concorda, “sabemos sempre o que vai constar nos programas, sabes o que o Paulo Raimundo vai dizer”. João acrescenta: “Mas são inflexíveis”; Luísa conclui: “E isso é ser-se conservador, os conservadores olham para a mudança como algo mau”.

A conversa é interrompida pela voz de Paulo Raimundo, “são tudo bons exemplos de gestão privada”, diz o líder comunista. O grupo de jovens ri-se, “um é cego pela iniciativa privada, o outro é cego pela iniciativa pública, e ficamos nisto”, afirma Luísa, “quem tem mais dinheiro vai sentir-se ligado ao Rocha, quem não tem liga-se ao Raimundo”, completa Luísa.

E por falar em Rui Rocha, “porque é que lhe tiraram os óculos?”, pergunta João, “era uma arma que tinha durante o debate”. Ahahahahahah. O jovem retira os seus próprios óculos e coloca-os em cima da mesa, quer imitar comicamente o gesto do candidato liberal em intervenções anteriores.

Ouvem-se novamente gargalhadas, desta vez do lado de João e André, riem-se porque Rui Rocha sugere o pagamento aos juízes por objetivos, ahahahahah, “quer a meritocracia na Justiça”, ironiza André. João é mais concreto: “Quem fizer mais despachos ganha mais dinheiro”. Luísa não considera “nada errada” esta proposta, “não sabemos como é que os nossos juízes são avaliados, os critérios são completamente obscuros”. João volta a contestar a proposta de Rui Rocha, “não se pode fazer isso, é um fomento para despachar despachos à toa”, Luísa diz que “isso já acontece”, desta vez não há ahahahahah.