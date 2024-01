André Ventura retira Maló de Abreu das listas do Chega por suspeitas de acesso indevido a 75.000€ em ajudas de custo

O presidente do Chega, André Ventura, decidiu tirar Maló de Abreu das listas do partido a candidatos a deputados nas eleições legislativas de março, sabe a CNN Portugal.

Em causa estão suspeitas de o antigo social-democrata ter alterado a residência de Coimbra para Angola para ganhar 75 mil euros em ajudas de custo/subsídios, um caso noticiado pela revista Sábado, que refere que Maló de Abreu viveu “maioritariamente entre Lisboa e Coimbra”.

A alteração aconteceu na última legislatura e apenas durou um ano e meio e, com isso, Maló de Abreu ganhou quase o dobro do que tinha ganhado em mais de três anos da última legislatura.

Em declarações aos jornalistas no início da tarde de quinta-feira, o presidente do Chega já tinha levantado a possibilidade de excluir o antigo deputado do PSD. André Ventura sustentou que “qualquer pessoa que beneficie indevidamente de fundos do Estado, tentando ludibriar ou criar fraude à lei, não pode ser candidato pelo Chega”.