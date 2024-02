AD e Montenegro ganham liderança em nova sondagem

A sondagem do jornal Nascer do Sol e da Euronews, com a Consulmark 2, dá a vitória à Aliança Democrática e colocam Luís Montenegro como o novo primeiro-ministro português. Porém a luta com o PS está acesa.

A coligação do PSD, CDS e PPM está na frente com 30% das intenções de voto.

No entanto, a margem para o partido liderado por Pedro Nuno Santos é muito curta, com os socialistas a seguirem logo atrás com 27,4%.

Em terceiro lugar surge o Chega de André Ventura com mais de 18% das intenções de voto.

Seguem-se a Iniciativa Liberal com 5,5%, o Bloco de Esquerda com 4,2% e a CDU com 2,6%.

No fim da tabela está o PAN de Inês de Sousa Real, com pouco mais de 1%.