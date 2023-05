Cálculo das taxas de retenção de IRS vai mudar. Por isso: quer saber o seu salário líquido exato?

Ainda não entregou o IRS? Esclareça as dúvidas nestas 20 respostas

A Deco Proteste lançou o novo simulador de salário líquido 2023, que, através da integração das tabelas de retenção na fonte do primeiro e do segundo semestre do ano - em separado -, permite a todos os consumidores saber qual o seu salário líquido mensal exato.

“A partir de julho, as tabelas de retenção na fonte para trabalhadores por conta de outrem assumem um novo modelo, segundo a lógica da taxa marginal, tal como já acontece com os escalões de IRS. Para a maior parte dos trabalhadores, esta alteração traduz-se num ligeiro aumento do salário líquido mensal”, pode ler-se em comunicado.

Este simulador apresenta também a variação do salário líquido face ao primeiro semestre. Consulte o simulador aqui.