O dedo do meio é o dedo mais controverso. Agradeça aos gregos antigos por isso

Se já alguma vez "levantou o dedo" (ou "virou o pássaro"), tem algo em comum com os gregos antigos.

Foi há cerca de 2.500 anos que os gregos atrevidos desenvolveram um gesto fálico para se ofenderem, provocarem e, literalmente, se picarem uns aos outros. Embora hoje em dia levantar o dedo do meio comunique claramente um sonoro "vai-te lixar", na sociedade clássica, os historiadores dizem que o dedo do meio era mais uma referência sexual obscena.

Desde então, o dedo do meio tornou-se um emoji frequentemente utilizado, um convidado não intencional durante o espetáculo de intervalo do Super Bowl, um sinal surpreendente em direto na BBC e um gesto grosseiro usado por automobilistas furiosos. Eis como se tornou no dedo mais obsceno da mão humana.

O dedo do meio teve origem num gesto fálico

Os gregos atrevidos "provavelmente baseavam-se na utilização do dedo do meio para representar um pénis ereto", escreveu Max Nelson, que lecciona cursos sobre civilizações clássicas na Universidade de Windsor, em Ontário, Canadá, num artigo de 2017 sobre as origens do gesto.

Exibir orgulhosamente o dedo do meio era normalmente uma piada, um insulto ou uma proposta sexual, afirmaram Nelson e outros investigadores clássicos. Algumas fontes da Grécia Antiga referem que os dedos do meio eram usados para picar ou espetar as pessoas, desde as narinas até, bem, às ancas.

O dramaturgo grego Aristófanes também era supostamente um fã do gesto, referindo-se ao "dedo longo" em várias das suas peças.

Na sua comédia "As Nuvens", escrita em 419 a.C., uma caricatura de Sócrates tenta instruir o devedor Strepsiades sobre a métrica poética. Strepsiades faz uma piada rude sobre a utilização de um dedo diferente para criar ritmo. Os tradutores do texto concluem frequentemente que Strepsiades gesticula com o dedo do meio (ou, nalgumas traduções, revela as suas partes íntimas) para se referir à masturbação, referiu Nelson. Qualquer que seja a intenção, o personagem Sócrates responde com repulsa.

O gesto acabou por chegar à Roma antiga, onde os habitantes lhe terão chamado "digitus impudicus" - o dedo indecente. O historiador romano Suetónio relatou que o imperador Calígula obrigava os seus súbditos a beijar-lhe o dedo do meio - segundo o antropólogo e principal historiador do dedo do meio, Desmond Morris, este era um gesto humilhante que representava o membro do governante.

Morris afirmou que o dedo do meio que conhecemos hoje - o dígito erguido no ar, com os outros dedos a curvarem-se à sua vontade - representa um pénis e testículos.

"Diz-se que isto é um falo que se está a oferecer às pessoas, o que é uma exibição muito primitiva", afirmou Morris à BBC em 2012.

Não é claro, no entanto, se os antigos gregos e romanos estendiam os dedos médios verticalmente no ar. Nelson escreveu que, embora os povos antigos usassem provavelmente os dedos do meio para fazer gestos obscenos, podem tê-los apontado horizontalmente ou noutras direções - um pouco diferente do típico "dedo" que conhecemos hoje.

"No fim de contas, talvez seja melhor guardarmos o 'dedo' para nós próprios", escreveu Nelson.

O "levantar o dedo" é hoje talvez ainda mais ofensivo

A popularidade do dedo do meio diminuiu, mas não desapareceu totalmente, durante a Idade Média, provavelmente devido à crescente influência da Igreja Católica e à sua desaprovação dos gestos sexuais, concluíram os investigadores. Morris afirmou que o dedo do meio chegou aos EUA com os imigrantes italianos no final do século XIX.

O "dedo" só se transformou em "pássaro" na década de 1960, revelou o escritor Brian Palmer à Slate. Aparentemente, os pássaros já eram sinónimo de provocação muito antes de meados do século XX. Quando a popularidade do dedo do meio voltou a crescer, tornou-se conhecida como uma versão sem os sons das buzinas e assobios de desagrado, semelhantes aos do ganso, preferidos pelos britânicos e outros europeus.

Desde então, tornou-se um gesto muito apreciado pelos rebeldes anti-autoritários. Johnny Cash mostrou um dedo do meio desafiador durante uma atuação em 1969 na Prisão de San Quentin, na Califórnia, depois de um fotógrafo lhe ter perguntado o que pensava do diretor da prisão. (Não foi a primeira atuação de Cash numa prisão do Golden State).

Artistas contra o sistema, desde Joe Strummer dos The Clash a Tupac Shakur, apontaram o dedo do meio à classe dominante nos seus trabalhos - e, em fotografias famosas, literalmente.

Mas o "dedo" é também um sinal de que alguém está a atingir o seu ponto de rutura.

Hoje em dia, "levantar o dedo" é considerado tão vulgar (afinal de contas, representa um palavrão) que é frequentemente censurado nos meios de comunicação social e até levou a BBC a uma reviravolta quando uma das suas jornalistas o usou inadvertidamente durante uma transmissão em direto.

E em 2012, um dedo do meio levou a artista de "Paper Planes" M.I.A. à justiça. A cantora apareceu durante o espetáculo do intervalo do Super Bowl de Madonna e mostrou o dedo do meio para a câmara, levando a NFL e a NBC a pedir desculpa. A NFL pediu uma indemnização de 16,6 milhões de dólares a M.I.A., alegando que esta tinha violado o contrato e manchado a reputação da liga. M.I.A. fez um acordo dois anos mais tarde, embora nunca tenha pedido desculpas.

Como defesa da sua atuação, a cantora e Madonna usavam saias de couro com tachas, semelhantes às roupas que os gladiadores romanos supostamente usavam em batalha. Talvez M.I.A. estivesse apenas a manter o estilo clássico.