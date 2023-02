Uma vez por semana, a coach de PHDA - Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção Robin Nordmeyer junta-se a uma reunião Zoom com outros treinadores enquanto escreve blogs, faz tarefas administrativas ou trabalha em conteúdos para apresentações que tem vindo a adiar. Nordmeyer, que tem PHDA, não está necessariamente a utilizar a reunião para colaborar com outros - ela só precisa da sua presença motivadora para a ajudar a fazer coisas.

"Dirijo um negócio e tenho de equilibrar muitas áreas diferentes", explicou Nordmeyer, cofundadora e diretora do Center for Living Well with ADHD-Minnesota [Centro para Viver Bem com a PHDA, na tradução], um grupo de coaching de PHDA em Minneapolis, nos Estados Unidos, que atende todas as idades.

"Algumas dessas coisas são muito fáceis de fazer, sinto-me em casa, dão-me energia, mal posso esperar para as fazer. E algumas dessas coisas são mais entediantes ou tenho alguma resistência a elas", esclareceu.

O que Nordmeyer faz para ultrapassar essas tarefas mais difíceis é, por vezes, conhecido como "duplicação do corpo", uma estratégia de produtividade e autoajuda que envolve trabalhar com outra pessoa por perto para ajudar a melhorar a motivação e a concentração. Tem sido popular há algum tempo entre pessoas com PHDA, especialmente durante a pandemia.

"A ideia é que a presença de outra pessoa seja, essencialmente, um lembrete simpático para se manter na tarefa", disse Billy Roberts, diretor clínico da Focused Mind PHDA Counseling em Columbus, Ohio. "Para as pessoas com PHDA, cujas mentes tendem a vaguear e a sair da tarefa, o duplo corpo funciona de alguma forma como um motivador externo para se manter na tarefa."

A "duplicação do corpo" não é apenas para pessoas com PHDA, tal como muitas "estratégias de superação pode ser útil para qualquer pessoa, mas torna-se mais relevante para aqueles com PHDA", observou J. Russell Ramsay, professor de psiquiatria clínica na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia e codiretor do Programa de Tratamento e Investigação de PHDA daquela instituição.

Porque a "duplicação do corpo" funciona

Uma perturbação do desenvolvimento neurológico geralmente diagnosticada na infância mas que se prolonga até à idade adulta, a PHDA resulta de uma função executiva subdesenvolvida ou deficiente e de capacidades de autorregulação, de acordo com o Center on the Developing Child da Universidade de Harvard.

Estas competências ajudam-nos a planear, concentrar a atenção, recordar instruções e realizar multitarefas. Os sintomas de PHDA incluem desatenção, hiperatividade e impulsividade - pelo que as pessoas com esta condição podem ter dificuldade em concentrar-se, manter-se organizadas, gerir o seu tempo ou controlar os seus impulsos, o que pode afetar tanto o seu trabalho como a sua vida pessoal, apontou Roberts.

Se as pessoas com PHDA não têm qualquer interesse intrínseco numa tarefa, normalmente lutam contra a falta de motivação interna para a completar ou mesmo para a iniciar. A "duplicação do corpo" proporciona essa motivação, segundo os especialistas.

"Também se baseia nos nossos eus sociais", disse Ramsay. "Muitas pessoas com PHDA dirão: 'Tenho dificuldade em começar a fazer isto, mas se sei que alguém está a contar comigo, se alguém está à espera que eu apareça para passearmos, é mais provável que eu vá e esteja lá porque não os quero desiludir'."

Segundo Roberts e outros especialistas, não parece haver uma investigação extensiva sobre a "duplicação do corpo" para a produtividade. "Mas sei que a ideia de externalizar a motivação é um mecanismo de longa data, baseado em provas, para gerir a PHDA", defendeu Roberts.

Em teoria, o método é bastante simples, mas há alguns fatores a ter em mente para o aproveitar ao máximo.

Como utilizar eficazmente a "duplicação do corpo"

A duplicação do corpo pode ajudar em praticamente qualquer tarefa que esteja a ter dificuldades de realizar - quer seja no trabalho, tarefas, exercício ou papelada. A outra pessoa não tem de fazer a mesma coisa que você, a menos que a atividade para a qual necessita da "duplicação do corpo" - como o exercício físico - exija essa assistência.

Seja exigente em relação a quem pede para ser o seu "duplo corpo". A pessoa deve estar tão empenhada em completar o seu trabalho como você, sublinhou Roberts - não o distraindo com conversas ou qualquer outra coisa. Escolhe alguém que normalmente te faça sentir confortável e seguro, e que te possa encorajar quando necessário.

"É importante manter uma sessão de 'duplicação do corpo' concentrada no seu objetivo", alertou Nordmeyer. Se as conversas surgirem, remeta-as para mais tarde, talvez durante um intervalo ou a uma refeição.

Pedir a alguém para ser o seu "duplo corpo" pode ser embaraçoso, mas Roberts disse que a melhor abordagem é muitas vezes simples. Poderia dizer-se: "É algo que ouvi dizer que pode ajudar na produtividade. Importas-te de estar perto de mim enquanto eu trabalho nisto? Talvez também tenhas algo em que possas trabalhar."

Também poderia trocar com eles, num certo sentido, fazendo uma oferta do tipo: "Ajuda-me a organizar a minha garagem no sábado; eu ajudo-te a organizar o teu escritório em casa no domingo", observou Ramsay.

Aqueles pequenos primeiros passos de procurar um parceiro e de organizar a sessão, dão-lhe início e mantêm-no em andamento, acrescentou.

Agendar sessões regulares de "duplicação do corpo" pode ser uma opção, lembrou Nordmeyer, ou simplesmente pedir sempre que for necessário. O quão transparente se é sobre o porquê de precisar de um "duplo corpo" é com a pessoa que o necessita, assim como também é aceitável ter mais do que um "duplo".

"Depende do indivíduo", disse Roberts. "Se se transformar numa distração mais do que atenção, responsabilidade ou apoio comportamental, então só se pretende refazer as coisas. Pode mexer com isto até encontrar o que funciona para si."

Duplicação com um corpo virtual

Se não tiver um amigo ou colega para ser o seu "duplo corpo", não está com azar.

Alguns utilizadores do TikTok, tais como Allie K. Campbell, fazem muitos diretos enquanto trabalham para que outros possam usá-los como um "duplo corpo" virtual. Há também plataformas ou aplicações como Flown, Focusmate ou Flow Club para "duplicação do corpo" ou coworking.

Nas sessões virtuais, "a maioria dos 'duplos de corpo' pedem-lhe para partilhar a sua câmara, e muitas pessoas ficam nervosas por estarem visíveis", contou Nordmeyer. "O objetivo é certificar-se de que ainda estás na tua cadeira a trabalhar. Mas pode haver outras formas de criar essa responsabilidade através de uma funcionalidade de chat."

Os benefícios da "duplicação do corpo" são, provavelmente, a razão pela qual algumas pessoas gostam de trabalhar em espaços como cafés, bibliotecas ou áreas de coworking - que podem ser fontes de duplicação passiva do corpo se não tiver alguém a quem pedir, sugeriu Roberts.

"Algumas pessoas trabalham melhor com o apoio da comunidade e apenas com a consciência de outras pessoas à sua volta", acrescentou. "Vimos muito isso durante a pandemia, pessoas que aprenderam mais sobre os tipos de estrutura de que necessitam."

"Todos pensamos e trabalhamos de forma diferente, e não há nada de errado nisso", concluiu.