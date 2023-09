Défice deverá manter-se em 0,4% do PIB este ano, mas saldo melhorou em 2022

Odéfice das contas públicas deverá manter-se em 0,4% do PIB este ano, em linha com as previsões do Programa de Estabilidade de 2023-2027. Já o défice de 2022 melhorou de 0,4% para 0,3%, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) no reporte enviado ao Eurostat no âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos.

De acordo com os resultados provisórios obtidos pelo INE, em 2022, o saldo das Administrações Públicas foi negativo em 779,1 milhões de euros, o que correspondeu a um défice 0,3% do PIB, uma melhoria de 0,1 pontos percentuais face ao último reporte, de março, que apontava para -0,4%. Na altura, este resultado já se tinha traduzido num avanço, já que o Governo previa um saldo negativo das contas públicas de 1,5% para 2022. Em 2021, o défice situou-se nos 2,9%.

Se a previsão do défice para este ano se mantém nos 0,4%, já o peso da dívida recua mais do que o previsto para 106,1%. No Programa de Estabilidade, o Executivo aponta para 107,5%, ou seja, uma redução de 1,4 pontos percentuais. Em relação a 2022, o indicador também é mais positivo face ao relatório de março: a dívida pública desceu de 113,9% para 112,3%.

A principal revisão do saldo das contas públicas em 2022, explica o INE, ocorre na Administração Central, que melhorou em 228,1 milhões de euros, principalmente em consequência da incorporação da informação subjacente à Conta Geral do Estado, que determinou uma revisão em alta da receita de impostos, nomeadamente do IVA. Adicionalmente, foi ainda integrada informação revista para as contas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para as empresas públicas que, em contas nacionais, integram o setor das administrações públicas.