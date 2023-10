Consultora Deloitte vai criar 300 postos de trabalho em Coimbra

A Deloitte acaba de abrir um escritório em Coimbra e, até 2025, quer criar 300 postos de trabalho. Este espaço, que é o oitavo da consultora em Portugal e apenas o terceiro fora de Lisboa e Porto, integra-se no plano de investimento no país, que inclui dois novos Centros Globais de Soluções Tecnológicas, suportados por uma rede nacional de escritórios.

“Estamos a apostar na descentralização, na criação de emprego fora dos dois grandes centros urbanos do país, e a aproximar os jovens do mercado de trabalho. Neste momento especial, em que inauguramos o nosso escritório em Coimbra, reafirmamos que a Deloitte está comprometida a 100% com a dinamização da economia portuguesa, através de um forte investimento nas áreas de inovação estratégicas para a competitividade regional”, diz António Lagartixo, CEO e managing partner em Portugal, citado em comunicado.

A presença da consultora em Coimbra arrancou em 2021 com o BrightStart, programa de aceleração de competências para os alunos na área das tecnologias informáticas. “Alicerçados no trabalho desenvolvido junto da Universidade e Politécnico, abrimos um escritório com cerca de 100 profissionais, entre alunos e consultores altamente especializados, e que na sua maioria são naturais da região”, destaca José Augusto Silva, partner da Deloitte responsável pela operação em Coimbra.

O objetivo é recrutar mais 200 pessoas em dois anos, atingindo assim os 300 profissionais até 2025. A partir deste escritório, a consultora vai não só servir o mercado nacional como também exportar serviços para países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Alemanha, com base numa equipa com competências nas áreas de Low Code/No Code, Customer Experience, Systems Design & Engineering, Data Analytics, Service Management e Orquestração de Processos, entre outros.