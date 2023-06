Trabalhador morre após ser sido "engolido" pelo motor de um avião no Texas

Presidente do governo da Madeira quer que Galamba pondere alteração aos limites de vento para aterragens no aeroporto da região

Um funcionário de um aeroporto morreu depois de ser sugado pelo motor de um avião, um Airbus A319, que chegou na sexta-feira à noite a San Antonio, no Texas, EUA.

Segundo a BBC News, a morte do trabalhador ocorreu por volta das 22:25 quando um avião da Delta Air Lines, que tinha acabado de chegar do aeroporto internacional de Los Angeles, se dirigia para a porta de embarque com um motor ligado.

De acordo com a Autoridade Federal de Aviação, o empregado era um trabalhador de rampa, funcionário da Unifi Aviation, que a Delta Air Lines contrata para as operações da equipa de terra.

"Os nossos corações estão com a família da vítima e continuamos concentrados em apoiar os nossos funcionários no terreno e em garantir que estão a ser bem tratados durante este período", disse um porta-voz da Delta.

O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, que também está a investigar o caso, revelou que tinha estado em contato com a Delta Air Lines e que se encontra “no processo de recolha de informações neste momento”. “A nossa investigação inicial revelou que este incidente não está relacionado com os processos operacionais, os procedimentos e as políticas de segurança da Unifi", declarou a empresa. No entanto, ainda não é claro o que aconteceu.

A polícia está também a investigar a possibilidade de o trabalhador se ter colocado intencionalmente em frente ao motor em funcionamento do avião.

Na passada quarta-feira, a companhia aérea regional Piedmont foi multada em 15 625 dólares (14 328,91 euros) pela Administração da Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA) pela morte de um trabalhador da tripulação de terra, seis meses antes, num incidente semelhante no Alabama. "A formação adequada e a aplicação de procedimentos de segurança poderiam ter evitado esta tragédia", afirmou a OSHA.