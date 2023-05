O uso regular da Internet pode estar associado a um menor risco de demência em adultos mais velhos

Se os seus pais ou avós lhe perguntarem como publicar no Instagram ou como enviar uma mensagem de aniversário a um amigo do Facebook, um novo estudo sugere que pode querer ajudá-los - não apenas para ser simpático, mas porque o facto de estarem online também pode ajudar a sua saúde cerebral.

Um estudo publicado no Journal of the American Geriatrics Society sugere que os idosos que utilizam regularmente a Internet têm menos probabilidades de desenvolver demência.

Os investigadores verificaram esta associação após cerca de oito anos de acompanhamento de 18.154 adultos com idades compreendidas entre os 50 e os 65 anos, que não sofriam de demência no início do estudo.

Os adultos faziam parte do The Health and Retirement Study (estudo de saúde e reforma, na tradução), uma recolha multidisciplinar de dados de uma amostra representativa de pessoas nos EUA, recolhida pelo National Institute on Aging and the Social Security Administration.

A cada um dos participantes foi feita uma pergunta simples: "Utiliza regularmente a Internet para enviar e receber correio eletrónico ou para qualquer outro fim, como fazer compras, procurar informações ou fazer reservas de viagens?"

As pessoas que utilizavam a Internet no início do estudo tinham cerca de metade do risco de demência do que aqueles que não eram utilizadores regulares.

Os investigadores também analisaram a frequência com que estes adultos se encontravam online, desde não utilizar de todo até mais de oito horas por dia. Os que utilizavam a Internet cerca de duas horas ou menos por dia tinham menor risco de demência em comparação com os que não utilizavam a Internet, que tinham um "risco estimado notavelmente mais elevado".

Os investigadores observaram, por outro lado, que as pessoas que estavam online seis a oito horas por dia apresentavam um risco mais elevado de demência, mas essa descoberta não foi estatisticamente significativa, afirmaram, sendo necessária mais investigação.

Os cientistas ainda não sabem o que causa a demência, pelo que a nova investigação não consegue identificar a ligação exata entre a utilização da Internet e a saúde do cérebro. Mas a coautora do estudo, Virginia W. Chang, tem algumas ideias.

"O envolvimento online pode ajudar a desenvolver e a manter a reserva cognitiva, o que, por sua vez, pode compensar o envelhecimento do cérebro e reduzir o risco de demência", explicou Chang, professora associada de saúde pública na faculdade de Saúde Pública Global da Universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O estudo também não analisou o que as pessoas estavam a explorar online. Embora a Internet esteja cheia de vídeos de gatos e teorias da conspiração, também pode ser intelectualmente estimulante, e alguns estudos mostraram que a estimulação intelectual pode ajudar a prevenir a demência. Um estudo de 2020 encontrou uma associação entre empregos cognitivamente estimulantes e um menor risco de demência, por exemplo.

À medida que as pessoas envelhecem, é natural que a velocidade de processamento do cérebro diminua um pouco e pode tornar-se mais difícil lembrar-se do que está em todos os separadores abertos no seu computador. Mas num cérebro saudável, a memória e o conhecimento de rotina permanecem bastante estáveis. As pessoas com demência têm problemas com as funções cerebrais de rotina, como criar novas memórias, resolver problemas e realizar tarefas normais.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, cerca de 6,2 milhões de pessoas com 65 anos ou mais sofrem da doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência. Prevê-se que este número cresça exponencialmente à medida que os baby boomers [nascidos entre 1945 e 1964] envelhecem.

"De um modo geral, esta investigação é importante. Identifica outro fator potencialmente modificável que pode influenciar o risco de demência", afirmou Claire Sexton, diretora sénior de programas científicos e de divulgação da Associação de Alzheimer dos Estados Unidos, que não esteve envolvida no novo estudo. "Mas não gostaríamos de ler muito sobre este estudo isoladamente. Ele não estabelece causa e efeito."

Para além dos medicamentos, os especialistas têm procurado formas de ajudar as pessoas a manter a demência sob controlo.

A Alzheimer's Association está a trabalhar no US Pointer Study, um ensaio clínico de dois anos para determinar exatamente que intervenções no estilo de vida podem reduzir o risco de demência de uma pessoa.

Os fatores de risco, como a história familiar e a idade, não podem ser alterados, mas os cientistas acreditam que existem alguns comportamentos saudáveis que podem reduzir o risco deste tipo de declínio cognitivo.

Fatores relacionados com o estilo de vida, como o exercício físico, dormir o suficiente, manter um peso saudável, controlar a tensão arterial, controlar o açúcar no sangue, não fumar ou deixar de fumar e manter-se envolvido com outras pessoas podem ajudar. A navegação na Internet não é uma das atividades oficiais enumeradas pelo CDC, mas o novo estudo vem juntar-se ao conjunto crescente de provas que sugerem que mais investigação poderia estabelecer melhor esta ligação.

O novo estudo não é o primeiro a concluir que a utilização da Internet pode ajudar a reduzir o declínio cognitivo. Um estudo de 2020 encontrou apenas um declínio cognitivo menor nos utilizadores masculinos da Internet. Outros não observaram qualquer diferença de género.

No estudo mais recente, a diferença de risco entre os utilizadores regulares e os que não utilizavam a Internet regularmente não variava em função do sexo, do nível de educação, da raça ou da etnia.

Alguns estudos também demonstraram que a formação de adultos mais velhos em computadores é benéfica e sugeriram que a Internet pode ligá-los positivamente a outras pessoas e ajudá-los a aprender informações ou competências.

A investigação também sugere que a maioria dos adultos mais velhos utiliza mais frequentemente a Internet para tarefas básicas como correio eletrónico, notícias ou serviços bancários em linha. Mas um número crescente de pessoas está a aprender novas plataformas sociais como o BeReal ou a dançar e cantar no TikTok. E a aprendizagem de novas competências pode ser uma proteção contra a demência, segundo os estudos.

A utilização de redes sociais pelos adultos mais velhos também pode aumentar as suas ligações a outras pessoas e reduzir o isolamento. Alguns estudos demonstraram que as pessoas idosas que se sentiam sozinhas tinham três vezes mais probabilidades de desenvolver demência do que as que diziam sentir-se socialmente ligadas a outras pessoas.

"Precisamos de mais provas, não só de estudos de observação como este, mas também de estudos intervencionais", defendeu Sexton. Dessa forma, os médicos poderão um dia tratar as pessoas com demência como fazem com as doenças cardíacas: sugerindo mudanças no estilo de vida para além da medicação.