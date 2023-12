Este teste pode indicar o risco de demência ou de sofrer um AVC

E se fosse possível avaliar o risco de desenvolver demência ou de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) à medida que se envelhece, sem recorrer a procedimentos médicos? Um novo instrumento denominado Brain Care Score, ou BCS, pode ajudá-lo a fazer isso mesmo, ao mesmo tempo que o aconselha a reduzir o seu risco, segundo um novo estudo.

A pontuação de 21 pontos do Brain Care Score refere-se ao desempenho de uma pessoa em 12 fatores relacionados com a saúde, relativos a componentes físicas, de estilo de vida e sócioemocionais da saúde, de acordo com o estudo publicado a 1 de dezembro na revista Frontiers in Neurology. Os autores descobriram que os participantes com uma pontuação mais elevada tinham um menor risco de desenvolver demência ou de sofrer um acidente vascular cerebral numa fase posterior da vida.

"Os pacientes e os profissionais podem começar a concentrar-se mais na melhoria do seu BCS hoje, e a boa notícia é que a melhoria destes elementos também proporcionará benefícios gerais para a saúde", afirmou o principal autor do estudo, Dr. Jonathan Rosand, cofundador do McCance Center for Brain Health no Massachusetts General Hospital, num comunicado de imprensa.

"Os componentes do BCS incluem recomendações encontradas no Life's Essential 8 da American Heart Association para a saúde cardiovascular, bem como muitos fatores de risco modificáveis para cancros comuns", acrescentou Rosand, que é também o J.P. Kistler Endowed Chair em Neurologia no Massachusetts General Hospital e professor de neurologia na Harvard Medical School. "O que é bom para o cérebro é bom para o coração e para o resto do corpo".

Os componentes físicos incluíam a pressão arterial, o colesterol, a hemoglobina A1c e o índice de massa corporal, enquanto os fatores de estilo de vida incluíam a nutrição, o consumo de álcool, as atividades aeróbicas, o sono e o tabagismo. Os aspetos sócioemocionais referiam-se às relações, à gestão do stress e ao sentido da vida.

Os autores citaram "a crise global da saúde cerebral" como um dos fatores que motivaram o seu trabalho; só nos Estados Unidos, uma em cada sete pessoas sofre de demência e, de quatro em quatro minutos, morre uma pessoa vítima de acidente vascular cerebral, segundo o estudo. Os esforços de prevenção podem ajudar a reduzir substancialmente as mortes, mas o Life's Essential 8 da American Heart Association, segundo os autores, foi desenvolvido sem o contributo dos doentes.

"Para envolver os doentes, procurámos desenvolver uma ferramenta que respondesse à pergunta que recebemos mais frequentemente dos nossos doentes e dos seus familiares: 'Como é que posso cuidar bem do meu cérebro?'", afirmam os autores.

Cuidados com o cérebro e risco de doença

Os investigadores procuraram validar a ferramenta analisando as associações entre o Brain Care Score de cerca de 400 mil participantes no início do estudo UK Biobank, entre 2006 e 2010, e o facto de terem ou não demência ou AVC cerca de 12 anos mais tarde. O estudo UK Biobank acompanhou os resultados de saúde de mais de meio milhão de pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos no Reino Unido durante, pelo menos, 10 anos.

Entre os adultos com menos de 50 anos no momento da inscrição, cada diferença positiva de cinco pontos na sua pontuação estava associada a um risco 59% menor de desenvolver demência e 48% menor de sofrer um acidente vascular cerebral mais tarde na vida, concluíram os autores. Os participantes na casa dos 50 anos tinham um risco 32% menor de demência e 52% menor de sofrer um AVC. Os participantes com mais de 59 anos apresentaram as estimativas mais baixas, com um risco 8% menor de demência e 33% menor de acidente vascular cerebral.

"É raro eu dizer isto, mas todas as pessoas com 40 anos ou mais que tenham um familiar afetado pela doença de Alzheimer ou demência devem falar com o seu médico sobre este resultado", disse o Dr. Richard Isaacson, diretor de investigação do Instituto de Doenças Neurodegenerativas da Florida, por e-mail. Isaacson não esteve envolvido no estudo.

"A maioria das pessoas não tem conhecimento de que pelo menos 40% dos casos de demência podem ser evitados se a pessoa fizer tudo corretamente", acrescentou Isaacson. "O Brain Care Score ajuda as pessoas em risco com um roteiro baseado em 12 fatores modificáveis antes do início do declínio cognitivo."

Cuidar do seu cérebro

Os autores concluíram que os benefícios menos significativos para os adultos mais velhos podem dever-se ao facto de, neste grupo etário, a demência ter tendência a progredir mais lentamente, o que significa que os profissionais de saúde podem não detetar um doente com demência precoce até que esta se agrave mais tarde.

Mas em termos de explicação dos resultados gerais, muitos estudos anteriores afirmaram os benefícios destes componentes para a saúde do cérebro.

A troca de alimentos processados por opções mais naturais foi associada a um risco 34% menor de demência, enquanto o exercício frequente e as visitas diárias aos entes queridos reduziram o risco em 35% e 15%, respetivamente, de acordo com dois estudos publicados em 2022.

E "embora a maioria destes fatores possa ser avaliada pelas pessoas em casa, é também importante que as pessoas, na sua próxima consulta com o médico de cuidados primários, 'conheçam os seus números' nas áreas da pressão arterial, colesterol e controlo do açúcar no sangue", que são outros fatores do Brain Care Score, disse Isaacson. "Um melhor controlo destes fatores de risco vascular tem o poder de travar o caminho para o declínio cognitivo (e) a demência, bem como o AVC."

E acrescentou: "Quando se combina isto com melhores escolhas alimentares, menos álcool, ter um sentido de objetivo na vida e manter-se socialmente envolvido, os dividendos somam-se muito ao longo do tempo."

Uma vez que as pontuações dos participantes foram medidas apenas uma vez na vida, é necessária mais investigação para descobrir se alguém pode reduzir o risco de AVC ou demência melhorando a sua pontuação de cuidados cerebrais ao longo do tempo - uma hipótese que os autores estão atualmente a estudar, disseram.

"Temos todas as razões para acreditar que melhorar o seu BCS ao longo do tempo reduzirá substancialmente o seu risco de ter um AVC ou desenvolver demência no futuro", disse Rosand. "Mas, como cientistas, queremos sempre ver provas".

Segundo Isaacson, participar em estudos como este pode ser uma boa forma de gerir a saúde do cérebro, especialmente se o acesso aos cuidados de saúde for limitado.

Isaacson é coinvestigador num estudo financiado pelo National Institutes of Health que terá início em breve. "As pessoas podem inscrever-se agora para serem notificadas do seu lançamento no próximo mês em YourBrainStudy.org - que permite fazer uma avaliação de risco gratuita, testes de memória e aconselhamento personalizado a partir do conforto do seu próprio telemóvel", acrescentou por correio eletrónico.