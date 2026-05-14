Ministro da Saúde britânico demite-se, diz que perdeu a confiança no seu primeiro-ministro - TVI

Ministro da Saúde britânico demite-se, diz que perdeu a confiança no seu primeiro-ministro

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 54min
Wes Streeting

Dias agitados na governação do Reino Unido

O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, demitiu-se hoje do Governo mas sem confirmar se pretende desafiar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na liderança do Partido Trabalhista.

Streeting é o primeiro ministro a demitir-se, numa altura em que Starmer enfrenta pressões para se demitir após os maus resultados do Partido Trabalhista na semana passada nas eleições locais e regionais.

Na carta de demissão, Streeting afirma ter perdido a confiança na liderança de Starmer e que "é agora claro que [Starmer] não irá liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições legislativas".

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