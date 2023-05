Subdiretor-geral da Saúde apresenta demissão

Demitiu-se esta quarta-feira o subdiretor-geral de Saúde, Rui Portugal, avança a SIC Notícias. Era o único candidato ao cargo de Graça Freitas na Direção-Geral de Saúde (DGS), que, no início de março anunciou que ia abandonar o cargo.

“O Ministério da Saúde agradece a Rui Portugal toda a dedicação à causa da saúde pública, designadamente durante o exigente período da pandemia”, adiantou o gabinete do ministro Manuel Pizarro à agência Lusa, sem adiantar as razões da demissão.

Licenciado em medicina pela Universidade de Lisboa em 1987, Rui Portugal é também especialista em saúde pública e foi coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

Entre as várias funções e cargos que desempenhou, foi diretor executivo do Plano Nacional de Saúde 2012-2017, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, administrador do Hospital de Pulido Valente e docente universitário na área da saúde.

Rui Portugal ganhou notoriedade durante a pandemia, ao sugerir a oferta de compotas em "visitas rápidas no quintal" durante o Natal para que se evitassem grandes aglomerados. Durante o isolamento de Graça Freitas, assumiu a direção da DGS.

Em fevereiro deste ano, Rui Portugal, apesar do concurso não estar aberto, assumiu a disponibilidade para o cargo de DGS. “Estou totalmente preparado para apresentar uma candidatura à Cresap [Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública] para diretor-geral da Saúde”, afirmou ao Público.

Em fevereiro, depois o então subdiretor-geral confessou ao jornal Público "totalmente preparado" para avançar para o cargo de Graça Freitas e apresentar uma candidatura.

Nas últimas semanas, Rui Portugal tinha assumido as funções de diretor-geral da Saúde, chegando a assinar, em 10 de maio, a orientação sobre os cuidados de saúde durante o trabalho de parto, que mereceu forte contestação da Ordem dos Médicos.

Em abril, o ministro da Saúde tinha dito que a decisão sobre quem vai substituir Graça Freitas à frente da DGS seria tomada até meio do ano, garantindo que não havia qualquer descontinuidade de funções.