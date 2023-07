Depeche Mode regressam a Portugal em março de 2024

Os Depeche Mode vão atuar em Portugal no próximo ano. O concerto, que integra a digressão Memento Mori, tem data marcada para 19 de março, na Altice Arena, em Lisboa.

Os Depeche Mode lançaram o seu 15.º álbum de estúdio - Memento Mori - a 24 de março, ao mesmo tempo que iniciaram a digressão, com o primeiro single "Ghosts Again".

Em comunicado divulgado pela produtora Everything Is New, a banda garante que "a Tour Memento Mori não é apenas uma série de concertos; é uma experiência transformadora que une fãs e entusiastas da música de todas as esferas da vida".

Com mais de dois milhões de bilhetes já vendidos, a Memento Mori Tour de 110 datas está a caminho de ser uma das maiores digressões dos Depeche Mode até à data, bem como uma das maiores digressões mundiais de 2023.