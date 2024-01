Depósitos a prazo dão salto histórico de 3,1 mil milhões em novembro

Os depósitos a prazo estão definitivamente de regresso, depois de o stock ter registado um aumento histórico de 3,1 mil milhões de euros em novembro, numa altura em que já pagam cerca de 3% e atraem cada vez mais poupanças das famílias portuguesas.

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, os depósitos a prazo atingiram os 93,3 mil milhões de euros no final de novembro, o valor mais elevado desde junho de 2017.

Depois de terem perdido dinheiro para os certificados e para os reembolsos antecipados do crédito da casa, os últimos meses do ano marcaram já uma inversão de tendência numa altura de maior intensificação da guerra pelos depósitos na banca portuguesa e em novembro registaram o maior salto desde que há dados (dezembro de 1979). Nos 11 meses de 2023, captaram 4,4 mil milhões de euros.

Incluindo depósitos à ordem, as famílias tinham 178,2 mil milhões depositados nos bancos no final de novembro, mais três mil milhões do que no mês anterior. Ainda assim, “apesar da evolução mensal positiva, o stock de depósitos de particulares nos bancos residentes decresceu 2,2% relativamente a novembro de 2022″, salienta o Banco de Portugal.

Quanto aos depósitos das empresas, aconteceu algo que não de verificava desde janeiro de 2016: caíram em novembro 0,7% em termos anuais, registando então a primeira queda em quase oito anos. O stock caiu 1,1 mil milhões de euros face a outubro, totalizando os 64,2 mil milhões de euros.

