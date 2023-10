Depressão Bernard coloca cinco distritos no continente com aviso laranja

Matemática meteorológica: quinta-feira > sexta-feira > sábado ao nível do vento e da chuva. Mas no domingo e na segunda "há novo agravamento"

Mau tempo: mais de 130 ocorrências registadas entre as 22:00 e as 07:00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou cinco distritos do sul do país com aviso laranja durante o dia deste domingo, devido à passagem da depressão Bernard, alertando para precipitação por vezes forte.

De acordo com o IPMA, para Évora prevê-se, entre as 12:00 e as 18:00 de domingo “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e rajadas fortes”.

Em Faro, o aviso está em vigor entre as 09:00 e as 18:00, abrangendo ainda a agitação marítima e o vento, que pode registar rajadas até 100 quilómetros por hora.

Para Setúbal, um aviso semelhante mantém-se entre as 10:00 e as 16:00, sendo que para Beja, o alerta está em vigor entre as 09:00 e as 18:00.

Portalegre está com aviso laranja entre as 12:00 e as 18:00.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos para Santarém, Lisboa e Castelo Branco por causa da precipitação.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é emitido sempre que há uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”. Já o aviso amarelo aplica-se em “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.