Depois do frio polar, depressão Hipólito traz chuva e vento a Portugal continental

A depressão Hipólito "não vai afetar diretamente Portugal continental e o arquipélago da Madeira", ao contrário do que vai acontecer com os Açores, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado divulgado esta terça-feira.

Enquanto nos Açores é esperado que a depressão "provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 110 km/h nos Grupos Central e Oriental, e até 100 km/h no Grupo Ocidental", assim como "um aumento da agitação marítima com ondas que podem atingir os 7 metros de altura significativa em todo o arquipélago", em Portugal continental e no arquipélago da Madeira o sistema frontal associado à referida depressão provocará também a intensificação do vento e o regresso da precipitação.

"Assim, para o arquipélago da Madeira, prevê-se uma intensificação do vento, em especial nas terras altas, a partir do final do dia 10, quarta-feira, e precipitação a partir do dia 12. No continente, os efeitos do sistema frontal associado à depressão Hipólito far-se-ão sentir a partir de dia 13, com a intensificação do vento, principalmente no litoral oeste e nas terras altas, e o regresso da precipitação", lê-se na nota.

Nos Açores é ainda esperada precipitação forte que pode ser acompanhada de trovoada.

A influência da depressão nos Açores pode começar a sentir-se a partir da madrugada de quarta-feira e "manter-se-á pelo menos até ao fim de semana". Segundo o IPMA, o grupo Central e o grupo Oriental estão sob aviso amarelo por causa do vento entre as 12:00 e as 18:00 de quarta-feira e aviso laranja entre as 18:00 de quarta-feira e as 6:00 de quinta-feira. No grupo Central vigora ainda o aviso amarelo por causa da agitação marítima entre as 18:00 de quarta-feira e as 6:00 de quinta-feira e por causa da precipitação entre as 00:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira, enquanto que no grupo Oriental o aviso amarelo por causa da agitação marítima entra em vigor às 12:00 de quarta-feira até às 9:00 de quinta-feira e o da precipitação às 21:00 de quarta-feira até às 12:00 de quinta-feira.

Já o grupo Ocidental está sob aviso amarelo por causa do vento entre as 12 e as 21:00 de terça-feira, entre as 15:00 e as 21:00 de terça-feira por causa da precipitação e entre as 20:12 de segunda-feira e as 00:00 de quarta-feira por causa da agitação marítima.

Recorde-se que Portugal continental vai ser atingido por uma nova massa de ar polar a partir de quinta-feira.